¡Denuncia! Profeco advierte sobre condiciones abusivas en compras por internet y cómo identificarlas

GENERANDO AUDIO...

Profeco pide denunciar las clausulas abusivas. Foto: Getty images | Ilustrativa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó cómo detectar y denunciar los términos, así como las condiciones abusivas al comprar por internet, a través de un comunicado este martes 4 de marzo.

También alertó que al ingresar a sitios donde se ofertan productos o servicios, es común que aparezcan “ventanas” con términos legales que, por prisa o desconocimiento los usuarios aceptan sin leer. Sin embargo, al hacerlo, están aceptando un contrato cuyas condiciones no siempre fueron explicadas de manera previa.

Y recomendó que antes de aceptar cualquier término, se deben tomar capturas de pantalla del contrato, ya que las empresas pueden modificarlos.

Por eso, la dependecia resaltó que importante aprender a detectar cuándo una cláusula parece excesiva.

¿Qué es una clausula nula y cómo detectarla?

La autoridad informó que existen cláusulas nulas, es decir, sin valor legal, que deben denunciarse en caso de ser detectadas como:

Renuncia a garantías o condiciones ofrecidas: ningún proveedor puede obligar a renunciar a las garantías ni modificar lo prometido en la entrega del bien o servicio

ningún proveedor puede obligar a renunciar a las garantías ni modificar lo prometido en la entrega del bien o servicio Modificación unilateral del contrato: las empresas pueden actualizar términos, pero deben informar claramente y permitir no aceptarlos. Cambios que afecten derechos carecen de validez

las empresas pueden actualizar términos, pero deben informar claramente y permitir no aceptarlos. Cambios que afecten derechos carecen de validez Cargos ocultos o renovación automática agresiva: es abusivo ocultar costos o dificultar el proceso de cancelación. La transparencia es una obligación legal

es abusivo ocultar costos o dificultar el proceso de cancelación. La transparencia es una obligación legal Jurisdicción inconveniente: obligar a litigar en un lugar lejano o costoso limita el acceso a la defensa. Las personas consumidoras pueden acudir a tribunales mexicanos

¿Qué pide hacer la Profeco si detectas cláusulas abusivas?

Profeco recomendó tomar capturas de pantalla de los términos y condiciones completos aceptados, ya que pueden modificarse. En caso de inconformidad, se debe contactar al servicio al cliente por escrito a través de correo electrónico o chat, señalando la cláusula específica que se considera abusiva y guardar el respaldo.

Si no hay solución, se puede formalizar la queja. Para ello, se deben tener los datos personales y de la empresa, comprobante del intento de conciliación directa, capturas de pantalla y una explicación breve del perjuicio.

De confirmarse la infracción a la LFPC, se puede iniciar un procedimiento que derive en una sanción económica para la empresa.

Para asesoría o presentar una queja, la Profeco pone a disposición:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

La dependencia subrayó que estar informado y reconocer las cláusulas abusivas protege la economía de los usuarios y los derechos de los consumidores.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.