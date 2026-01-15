Astronautas de la EEI vuelven a la Tierra por un tripulante enfermo: las mejores imágenes y videos

GENERANDO AUDIO...

Las mejores imágenes del regreso de astronautas de la EEI | Fotos: NASA – Reuters

Cuatro astronautas regresaron de manera a la Tierra este jueves 15 de enero tras pasar 167 días en la Estación Espacial Internacional (EEI); la NASA catalogó a la misión como un éxito luego de que la tripulación tuviera que volver anticipadamente debido a un problema de salud de uno de sus miembros.

Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platonov amerizaron en la costa de San Diego, California. La propia NASA compartió imágenes de los cuatro tripulantes en su regreso a casa, mostrándolos felices y sonrientes.

¡Así regresaron los cuatro astronautas de la EEI!

Cerca de las 02:41 horas (tiempo del Centro de México), la cápsula Dragon de SpaceX en la que estaba a bordo la Tripulación 11 amerizó en la costa de San Diego, según informó la NASA durante esta madrugada.

“Zena Cardman, Mike Fincke, la astronauta de la JAXA Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov amerizaron en la costa de California tras 167 días en el espacio como parte de la Expedición 74 a bordo de la EEI”. NASA

Imágenes infrarrojas muestran la cápsula Dragon amerizando | Foto: Reuters

Unas horas más tarde, la agencia espacial estadounidense compartió fotos de los tripulantes de la EEI saliendo de la cápsula de SpaceX con ayuda del equipo de la empresa propiedad de Elon Musk.

Foto: NASA

Cada uno de los tripulantes de la EEI fue apoyado para pisar suelo terrestre de nueva cuenta tras casi seis meses realizando trabajos en el espacio.

Mike Fincke, Kimiya Yui, Zena Cardman y Oleg Platonov saludaron a las cámaras y se mostraron sonrientes en su regreso anticipado a la Tierra.

Así regresó Mike Fincke a la Tierra | Imagen: NASA

Kimiya Yui, de la JAXA, en su regreso a la Tierra | Foto: NASA

La astronauta Zena Cardman al volver a la Tierra | Foto: NASA

Oleg Platonov, de Rocosmos, regresando del espacio | Foto: NASA

El jefe de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que los cuatro astronautas están a salvo. “Todos los miembros de la tripulación se encuentran actualmente en el control médico de rutina posterior al amerizaje”, dijo esta mañana en conferencia de prensa.

A la espera de la evaluación médica de la tripulación, Joel Montalbano, administrador asociado adjunto de la Dirección de Misiones de Operaciones Espaciales de la NASA, espera poder traer de vuelta a los astronautas a Houston el viernes.

A pesar de su regreso anticipado, la tripulación completó una serie de objetivos de misión exigentes durante los últimos cinco meses a bordo de la EEI.

“(Su trabajo) contribuyó a una valiosa investigación que beneficia la vida en la Tierra y promueve la exploración humana”, agregó Isaacman.

¿Qué se sabe del tripulante enfermo?

Los cuatro tripulantes de la EEI regresaron antes de lo previsto debido a una grave afección médica no revelada que afectaba a uno de los astronautas. Jared Isaacman también aseguró que el miembro de la tripulación con un problema de salud se encuentra bien.

La NASA compartirá información actualizada sobre su estado de salud “tan pronto como sea posible”; sin embargo, no se ha revelado su identidad ni se han ofrecido mayores detalles hasta el momento.

Cabe destacar que no se ha detallado la situación del astronauta debido a que implica consideraciones de privacidad médica.

“En la medida en que podamos compartir más información públicamente y contemos con los consentimientos necesarios, lo haremos. Diría que, casi con toda seguridad, compartiríamos información con otras agencias espaciales y proveedores espaciales comerciales”. Jared Isaacman, NASA

También recalcó que la situación no hubiera cambiado en caso de contar con un médico en la Estación Espacial Internacional y recordó que todos los astronautas reciben entrenamiento exhaustivo para lidiar con afecciones médicas.

Aun así, puntualizó que contar con un profesional de la salud es “útil”, especialmente en misiones de mayor duración.

¿Qué pasó con la misión en la EEI?

Los cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional en agosto, tras un lanzamiento desde Florida. Su misión estaba planeada para ser más larga, pero finalizó tras 167 días en órbita.

Joel Montalbano explicó este jueves que la tripulación dedicó “poco menos” de 900 horas a 140 experimentos diferentes.

Sin embargo, la NASA anunció el 8 de enero que uno de los tripulantes presentaba una condición médica grave que requería atención inmediata en la Tierra.

Esta fue la primera vez que la NASA interrumpió la rotación de una tripulación de la EEI por una emergencia sanitaria.

El regreso incluyó el despliegue de dos juegos de paracaídas que redujeron la velocidad de descenso a unos 25 kilómetros por hora antes del amerizaje.

Imagen: NASA

Mientras tanto, la estación espacial permanece ocupada por el astronauta de la NASA Christopher Williams y dos cosmonautas que llegaron en noviembre a bordo de una nave rusa Soyuz.

La NASA informó que una nueva tripulación, la número 12 enviada por SpaceX, tiene previsto despegar a mediados de febrero con cuatro astronautas más.

Por el momento, Montalbano señaló: “Nos encargamos del seguimiento posterior al vuelo. Cada tripulación tiene una serie de tareas a las que se ha comprometido. Recopilamos los datos y los usamos para aprender, lo cual nos ayuda en la exploración”.

