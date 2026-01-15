Astronautas inician regreso anticipado de la EEI por problema de salud

GENERANDO AUDIO...

NASA: astronauta con problema de salud está estable. Foto: AFP | Ilustrativa

Astronautas integrantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) iniciaron este miércoles su regreso anticipado a la Tierra debido a un problema de salud que afecta a uno de los tripulantes, confirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas inglés). Se trata de un hecho inédito en los casi 30 años de operación del laboratorio orbital.

La agencia espacial estadounidense precisó que el retorno no se trata de una evacuación de emergencia, aunque fue autorizado ante un “riesgo persistente” y la incertidumbre sobre el diagnóstico del astronauta afectado.

Astronauta en condición estable, confirma la NASA

El responsable de comunicaciones de la NASA, Rob Navias, informó que el astronauta con problemas médicos “estaba y sigue en condición estable” al inicio del viaje de regreso.

Por su parte, el director médico de la NASA, James Polk, explicó que la decisión se tomó para permitir la realización de exámenes médicos completos en tierra, donde existen mayores capacidades de diagnóstico.

Hasta el momento, la NASA no ha revelado la identidad del astronauta ni la naturaleza del padecimiento.

¿Quiénes regresan a la Tierra?

El equipo que emprendió el viaje de retorno está integrado por:

Mike Fincke (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Zena Cardman (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Oleg Platonov (Rusia)

(Rusia) Kimiya Yui (Japón)

Los cuatro astronautas abandonaron la EEI un mes antes de lo previsto, ya que su misión debía concluir a mediados de febrero.

Esta es la primera evacuación por razones médicas desde que la Estación Espacial Internacional fue puesta en órbita hace poco más de 27 años.

Amerizaje en California

La tripulación viaja a bordo de una cápsula Dragon de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, y tiene previsto amerizar frente a las costas de California el jueves alrededor de las 02:40 horas de la Ciudad de México (CDMX).

En un mensaje publicado en LinkedIn, Mike Fincke aseguró que “todos estamos bien” y calificó la decisión como “agridulce”, al considerar que es la mejor opción para garantizar una evaluación médica completa.

¿Qué pasa ahora con la EEI?

La misión Crew -11 de NASA-SpaceX se encontraba en la estación desde el 1 de agosto. Tras su salida, la Estación Espacial Internacional permanecerá ocupada por:

Un astronauta estadounidense

Dos cosmonautas rusos

Ellos llegaron en noviembre a bordo de una nave Soyuz.

La siguiente misión, denominada Crew-12, en la que participará la astronauta francesa Sophie Adenot, podría despegar antes de lo previsto, informó la NASA.

Un laboratorio de cooperación internacional

La Estación Espacial Internacional, habitada de forma permanente desde el año 2000, es un proyecto de cooperación entre Estados Unidos, Europa, Japón y Rusia.

Además de realizar investigaciones científicas, los astronautas están entrenados para enfrentar situaciones médicas y operativas complejas durante su estancia en el espacio.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.