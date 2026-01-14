2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, advierte Copernicus

GENERANDO AUDIO...

El 2025 es el tercer año más cálido jamás registrado. Foto: Getty Images

El año 2025 se posicionó como el tercer año más cálido jamás registrado a nivel global, con una temperatura media de 14.97°C, según el informe Aspectos destacados del clima global publicado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF).

De acuerdo con el organismo, 2025 fue apenas 0.01°C más frío que 2023 y 0.13°C inferior a 2024, que se mantiene como el año más cálido de la serie histórica. La temperatura registrada estuvo 0.59°C por encima del promedio del periodo 1991-2020.

El informe destaca que enero de 2025 fue el más cálido jamás registrado, mientras que marzo, abril y mayo ocuparon el segundo lugar más cálido para esos meses. Salvo febrero y diciembre, todos los meses del año superaron los registros de cualquier año anterior a 2023.

Cerca del límite del Acuerdo de París

Copernicus señala que la temperatura del aire en 2025 fue 1.47°C superior al nivel preindustrial (1850-1900), lo que lo convierte en el segundo año más cálido bajo este criterio. Con base en distintos métodos de análisis, el ECMWF estima que el calentamiento global a largo plazo se sitúa ya en torno a 1.4°C.

“Según la tasa actual de calentamiento, el límite de 1.5°C establecido en el Acuerdo de París podría alcanzarse a finales de esta década, más de diez años antes de lo previsto”, alertó el organismo.

Más calor extremo e incendios forestales

Durante 2025, la mitad de la superficie terrestre del planeta experimentó más días de lo habitual con estrés térmico intenso, definido como una temperatura percibida igual o superior a 32°C.

En regiones secas y con viento, las altas temperaturas favorecieron la propagación de incendios forestales excepcionales, especialmente en América del Norte y algunas zonas de Europa, que registraron sus mayores emisiones anuales por incendios. Estas emisiones deterioraron la calidad del aire y representaron riesgos para la salud humana, tanto a nivel local como regional.

Récords en océanos y polos

El informe también señala que la temperatura media global de la superficie del mar fue de 20.73°C, la tercera más alta registrada, solo por detrás de 2024 y 2023.

Además, la Antártida registró su temperatura anual más cálida jamás medida, mientras que el Ártico alcanzó la segunda más alta. En febrero del año pasado, la cobertura combinada de hielo marino en ambos polos cayó a su nivel más bajo desde que existen observaciones satelitales, a finales de la década de 1970.

En el Ártico, la extensión mensual del hielo marino fue la más baja jamás registrada en enero, febrero, marzo y diciembre.

Copernicus subraya que 2023, 2024 y 2025 conforman el primer periodo de tres años consecutivos con temperaturas globales promedio superiores a 1.5°C respecto al nivel preindustrial.

Este fenómeno se atribuye a la acumulación continua de gases de efecto invernadero, la menor absorción de CO₂ por los sumideros naturales y a temperaturas oceánicas excepcionalmente altas, asociadas a El Niño y amplificadas por el cambio climático.

La directora del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, Laurence Rouil, afirmó que los datos de 2025 ofrecen una imagen “clara” del impacto humano en el clima.

“La actividad humana sigue siendo el factor dominante detrás de las temperaturas excepcionales observadas. La atmósfera nos está enviando un mensaje y debemos escucharlo”, concluyó el organismo.

