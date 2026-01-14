IA, desinformación y ciberseguridad: los riesgos que enfrentará el mundo

GENERANDO AUDIO...

La inteligencia artificial, la desinformación y las amenazas cibernéticas figuran entre los riesgos globales que enfrentará el mundo en los próximos años, de acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2026 publicado por el Foro Económico Mundial (WEF) este miércoles.

El informe clasifica los principales desafíos en dos momentos, a corto plazo (próximos 2 años) y a largo plazo (10 años). En ambos escenarios, los riesgos tecnológicos como la manipulación informativa, los efectos adversos de la IA y la ciberinseguridad ocupan posiciones destacadas, junto con amenazas ambientales, sociales y geopolíticas.

Los riesgos más graves según el Foro Económico Mundial

Estas son las amenazas globales más severas identificadas en el informe, según la encuesta de percepción aplicada a más de mil 400 líderes y expertos:

A corto plazo (2 años):

Confrontación geoeconómica Desinformación y noticias falsas Polarización social Eventos meteorológicos extremos Conflictos armados entre Estados Ciberinseguridad Desigualdad Erosión de derechos humanos y libertades civiles Contaminación Migración o desplazamiento involuntario

A largo plazo (10 años):

Eventos meteorológicos extremos Pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas Cambios críticos en los sistemas de la Tierra Desinformación y noticias falsas Consecuencias adversas de las tecnologías de IA Escasez de recursos naturales Desigualdad Ciberinseguridad Polarización social Contaminación

Cabe destacar que estas amenazas cambian de acuerdo a la edad, por ejemplo; las personas menores de 40 años tienden a priorizar los riesgos ambientales y tecnológicos (como IA y cambio climático).

En contraste, los mayores de 60 años consideran más graves los riesgos geopolíticos y las tensiones económicas.

Esto refleja diferencias generacionales en cómo se percibe el futuro. Mientras que los jóvenes visualizan impactos a largo plazo sobre el planeta y la sociedad digital, los adultos mayores enfocan su atención en desafíos inmediatos de gobernanza y estabilidad.

“A medida que las generaciones más jóvenes asumen posiciones de liderazgo, estas diferencias podrían redefinir las prioridades globales de gestión de riesgos”. Foro Económico Mundial (WEF)

Desinformación, IA y ciberseguridad: una tríada de alerta global

El reporte ubica a la desinformación como el segundo riesgo más grave a 2 años y el cuarto a 10 años, debido a su capacidad para desestabilizar elecciones, erosionar la confianza pública y polarizar sociedades. Estas amenazas se ven amplificadas por la inteligencia artificial generativa y el uso masivo de redes sociales.

Por su parte, los efectos adversos de la IA se posicionan como el quinto riesgo más preocupante a 10 años, impulsado por temores relacionados con automatización masiva, sesgos algorítmicos, pérdida de empleos y desarrollo descontrolado de modelos avanzados.

La ciberinseguridad se mantiene en el top 10 en ambos horizontes, evidenciando su persistencia y escalada, especialmente con ataques dirigidos a infraestructura crítica.