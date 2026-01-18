¡Atento! Guardia Nacional alerta por fraudes con códigos QR en restaurantes

GENERANDO AUDIO...

Guardia Nacional alerta por fraudes con códigos QR. Foto: Cuartoscuro

Durante los últimos días, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió una alerta preventiva sobre posibles fraudes digitales mediante códigos QR en menús de restaurantes. Con esta advertencia, la institución busca evitar que los comensales ingresen a páginas web falsas que ponen en riesgo su información personal.

La Secretaría difundió esta alerta como parte de una campaña de prevención y seguridad digital. En ella, pide a la población verificar los códigos QR antes de escanearlos, especialmente en establecimientos públicos. De acuerdo con la información oficial, los delincuentes manipulan algunos códigos para redirigir a los usuarios a sitios maliciosos sin que estos lo noten.

Defensa alerta por fraudes con códigos QR en restaurantes

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional instaron a la ciudadanía a vigilar el uso de códigos QR en menús de restaurantes. Estos códigos dirigen a los usuarios a páginas web falsas que roban datos o instalan archivos maliciosos en los dispositivos móviles.

La autoridad recomienda que verifiques la URL a la que dirige el código antes de interactuar con el sitio; así, te aseguras de que sea una página oficial del establecimiento. También sugiere actualizar el antivirus, las aplicaciones y el sistema operativo del celular para reducir el riesgo de infecciones digitales.

Otro punto clave es solicitar el menú impreso si dudas de la procedencia del código QR. Esta medida evita accesos involuntarios a enlaces sospechosos que comprometan tu seguridad.

Recomendaciones oficiales y canales de denuncia

Como parte del mensaje preventivo, la Defensa recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier situación sospechosa de manera segura y confidencial al número 088 de Atención Ciudadana. Este canal recibe reportes relacionados con posibles riesgos o delitos digitales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a la verificación constante, especialmente en espacios públicos donde los establecimientos utilizan códigos QR frecuentemente.

