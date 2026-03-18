Aumenta 64% la presencia de mariposa monarca en México, pero su ocupación aún es baja: Semarnat

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Incrementa 64% la mariposa monarca en México. Foto: AFP

La presencia de la mariposa monarca en México registró un incremento significativo durante la temporada 2025-2026. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la ocupación en los bosques mexicanos creció 64% en comparación con el periodo anterior.

En cifras, la especie ocupó 2.93 hectáreas, frente a las 1.79 hectáreas reportadas en la temporada 2024-2025. Aunque este aumento representa una recuperación importante, las autoridades ambientales advirtieron que los niveles siguen siendo bajos si se comparan con registros históricos.

Para dimensionar el panorama, la ocupación más baja se registró en la temporada 2013-2014 con apenas 0.67 hectáreas, mientras que el nivel más alto ocurrió en 1996-1997, cuando alcanzó 18.19 hectáreas.

Colonias y distribución en México

Incrementa 64% mariposa monarca. Foto: Melina Ochoa

Durante esta temporada, la mariposa monarca se distribuyó en nueve colonias: tres en Michoacán y seis en el Estado de México. De estas, cinco se ubicaron dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y cuatro fuera de ella.

La colonia más grande se localizó en El Rosario, Michoacán, con una extensión de 1.62 hectáreas, consolidándose como el principal punto de concentración de la especie en el país.

Herbicidas, una de las principales amenazas

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, alertó que uno de los factores que más impactan a la mariposa monarca es el uso de herbicidas y plaguicidas, especialmente en Estados Unidos.

“Los plaguicidas son, desde mi punto de vista, el tema al que debemos enfocar nuestra tarea”, señaló la funcionaria, al advertir que estas sustancias afectan directamente el ciclo de vida de la especie.

En este contexto, Bárcena subrayó la importancia de que este tema sea incluido en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de establecer medidas que contribuyan a la protección de la mariposa monarca a nivel regional.

Otros factores que afectan a la especie

Además de los agroquímicos, las autoridades señalaron que la mariposa monarca enfrenta múltiples amenazas, entre ellas el cambio climático, los incendios forestales, la tala ilegal y la sequía.

Tan solo estos factores provocaron afectaciones en 2.5 hectáreas dentro de la reserva durante la última temporada, lo que evidencia la fragilidad de su hábitat.

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