El renacer de Cipactli: descubren nueva especie de mosasaurio de hace 70 millones de años en Coahuila

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Su estrategia de caza era mejor que la de otros animales. Foto: Museo del Desierto

Cipactli, es el nombre del nuevo dinosaurio marino que fue encontrado en Coahuila. Este reptil habitaba en lo que hoy conocemos como el municipio de Linares, en el estado de Nuevo León, hace 70 millones de años era un mar profundo habitado por cazadores implacables.

Este martes 17 de marzo, un equipo de especialistas presentó al mundo una nueva especie de mosasaurio, un hallazgo que redefine lo que se sabía sobre la evolución de los antiguos “dueños” de los océanos.

El descubrimiento fue dado a conocer en Saltillo, donde se detalló que, durante el período Cretácico, lo que hoy es el noreste de México, formaba parte de un vasto océano tropical dominado por criaturas colosales.

¿Qué se sabe del Cipactli, nuevo dinosaurio encontrado en Coahuila?

Foto: Museo del Desierto

De las profundidades del antiguo Mar de Tetis emergió en 2001, cerca de Linares, el Prognathodon cipactli, un reptil marino que, tras 25 años de investigación filogenética y un minucioso análisis de su linaje evolutivo, fue confirmado como una especie única en el mundo.

Este ejemplar no solo destaca por su rareza, sino por sus características físicas y comportamiento, los cuales lo acercan más a depredadores marinos modernos que a otros mosasaurios conocidos.

“Las ballenas actuales, como la orca, como ese tipo de ballenas asesinas porque eran cazadores. (…) Y algo muy interesante de esta especie particular es que es de las primeras especies que empezaron de mosasaurios que empezaron a ser carnívoras de presas grandes”. Héctor Rivera, jefe del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto

De acuerdo con Rivera, el cipactli representa un punto clave en la evolución de estos reptiles marinos. El análisis de sus restos, en particular su dentadura y la parte superior del cráneo, reveló una estructura inusual; ya que la una unión entre la parte frontal del cráneo y el hueso lacrimal, lo que le otorgaba la capacidad de atacar presas de gran tamaño.

Foto: Museo del Desierto

“Los mosasaurios por lo común eran carnívoros, pero sí de presas pequeñas. Sus dientes eran más delgados, afilados y en esta especie ya empezaron a tener dientes grandes para poder abatir presas mucho mayores”. Héctor Rivera, jefe del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto

Con una longitud estimada de entre 5 y 6 metros, este depredador era un nadador excepcional. El estudio, publicado en una revista científica alemana, lo posiciona como el “Prognathodon de México”.

Su nombre rinde homenaje a Cipactli, una criatura de la cosmogonía náhuatl descrita como un monstruo marino con rasgos de pez y reptil, dotado de poderosas fauces.

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