UNAM crea su nuevo Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial para proteger a estudiantes

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¿Cómo funcionará el Consejo Coordinador de IA de la UNAM? | Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la creación del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (IA), “un paso decisivo para consolidar su autonomía tecnológica y liderazgo académico“, según compartió la institución mexicana este martes 17 de marzo.

Dicho consejo está diseñado para salvaguardar la integridad académica y la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital, además de impulsar la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyado en un comité académico interdisciplinario.

El nuevo organismo sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al año, y de manera extraordinaria, cada vez que los asuntos, por su naturaleza, así lo exijan.

¿Qué es el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM?

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, estableció el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, pensado como una instancia estratégica encargada de articular las capacidades institucionales para estudiar, analizar y aportar conocimiento sobre las complejidades derivadas del desarrollo de la IA.

“Es una estrategia transversal para el fortalecimiento técnico, así como una guía para la creación de soluciones humanistas adaptadas a la realidad social, lingüística y económica de México y América Latina”. UNAM

Cabe destacar que el consejo universitario, cimentado bajo un marco de responsabilidad ética y visión social, impulsará la integridad académica y la propiedad intelectual en medio del desafiante entorno digital.

El Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial también impulsará la creatividad y la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y se apoyará en un Comité Académico Interdisciplinario (CAI) para mantenerse a la vanguardia de las tendencias emergentes.

Además, incentivará el desarrollo de competencias digitales en el alumnado y promoverá vínculos con los sectores productivos para fomentar la transferencia de conocimiento y la empleabilidad de los egresados, siempre bajo criterios de beneficio social, remató la UNAM.

¿Por qué surge esta nueva iniciativa de la UNAM?

La UNAM justificó la pertinencia de su nuevo organismo en el contexto actual, pues el 66% de las y los mexicanos conectados a internet ya integran la IA en su vida diaria, según datos citados de Ipsos y Google.

Los especialistas universitarios destacaron que, de este grupo, el 77% utiliza la inteligencia artificial con fines de educación y aprendizaje, manifestando su impacto directo en la generación de conocimiento.

“A nivel global, la tendencia es igualmente contundente: 77% de las empresas implementan o exploran el uso de la IA en sus procesos operativos“, dio a conocer la institución académica mexicana.

La UNAM considera que la IA es la tecnología de adopción más rápida en la historia humana, por lo que presenta una penetración comparable a la de los smartphones o las redes sociales en sus etapas iniciales de masificación.

Dichos motivos justifican la decisión de conjuntar esfuerzos universitarios para garantizar que el progreso técnico respete permanentemente la dignidad humana y la equidad.

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