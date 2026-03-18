Llamadas de números desconocidos: qué hacer si es spam, fraude o extorsión

GENERANDO AUDIO...

Las llamadas de números desconocidos son muy frecuentes. Foto: Getty Images

Las llamadas de números desconocidos se han vuelto cada vez más frecuentes, algunas son simples intentos de spam con ofertas de créditos, seguros o promociones, pero otras pueden esconder fraudes, amenazas o extorsión telefónica.

Este tipo de llamadas suele ser insistente y puede ocurrir a cualquier hora del día. Por ello, en Unotv.com te compartimos algunos consejos para saber cómo identificarlas y qué hacer si recibes una.

¿Qué pasa con las llamadas de spam?

Recibir llamadas de spam se ha vuelto algo cotidiano en México. Ya sea para ofrecer créditos, seguros o promociones, o incluso para intentar cometer fraudes, miles de personas reciben este tipo de contactos todos los días.

Al recibir una llamada de un número desconocido, colgar de inmediato puede parecer la forma más rápida de librarse del problema. Sin embargo, esta reacción puede tener el efecto contrario, de acuerdo con el blog de la empresa tecnológica Grasshopper.

La empresa explica que finalizar una llamada sin emitir palabra alguna envía una señal clara a los sistemas de marcación: el número existe y está activo.

Estas plataformas no funcionan al azar, sino que utilizan algoritmos capaces de registrar cada intento de contacto y la forma en que el usuario responde.

Cuando una llamada se corta de inmediato, el sistema interpreta que no hubo respuesta humana, pero sí confirma que la línea está operativa. Esto aumenta la probabilidad de que el número vuelva a ser marcado más adelante, incluso desde distintas extensiones telefónicas.

Además, los algoritmos recopilan datos como la duración de la llamada y el momento del día en que se intenta el contacto. Con esa información ajustan sus estrategias para insistir en horarios donde detectan mayor probabilidad de respuesta.

Por esta razón, colgar automáticamente puede terminar reforzando el problema en lugar de eliminarlo.

¿Cómo responder una llamada de spam sin ponerte en riesgo?

La clave está en cómo contestas. No se trata de entablar conversación ni de dar explicaciones largas.

Lo más recomendable ante llamadas de spam es responder de forma breve y directa con frases como:

“No me interesa”

“Eliminen mi número de su base de datos”

En el caso de llamadas legales, las empresas están obligadas a respetar esa solicitud y retirar el número de sus registros.

También es recomendable evitar responder con el clásico “¿sí?”, ya que puede ser usado en fraudes donde se graba una respuesta afirmativa para simular la aceptación de un servicio o contrato.

¿Cómo actuar frente a una llamada no deseada?

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recomienda utilizar servicios de bloqueo y etiquetado de llamadas.

Esto permite que el sistema registre el rechazo como definitivo y, en algunos casos, elimine el número de futuras listas de contacto. Después de dar una respuesta negativa, lo recomendable es cortar la llamada y no continuar la conversación.

Por otro lado, los teléfonos inteligentes cuentan con herramientas para identificar y bloquear llamadas sospechosas. Tanto en Android como en iPhone es posible activar estas funciones.

Además, aplicaciones como Truecaller o Hiya permiten reconocer números reportados por otros usuarios y bloquear automáticamente aquellos asociados a campañas de spam.

Kaspersky también recomienda utilizar las funciones integradas en los teléfonos para reducir este tipo de contactos.

¿Cómo detener las llamadas no deseadas en iPhone?

Usa la función “Silenciar llamadas desconocidas”, que envía las llamadas de números no reconocidos directamente al buzón de voz.

Accede a la sección Teléfono dentro de la configuración y activa la opción “Silenciar llamadas desconocidas”.

Revisa la lista de “Recientes” por si se filtró alguna llamada legítima.

¿Cómo detener las llamadas no deseadas en Android?

Bloquea números desde la pestaña “Recientes” tocando el avatar de la llamada (no el ícono del teléfono).

Toca los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Bloquear números”.

También puedes reportar el número como spam.

Activa las funciones de identificación de llamadas y protección contra spam dentro de la aplicación Teléfono.

Estas herramientas permiten identificar números comerciales o de spam y filtrar llamadas no deseadas. Aun así, las llamadas bloqueadas pueden seguir apareciendo en el historial.

Sin embargo, ningún sistema puede bloquear por completo todas las comunicaciones no deseadas. Por ello, los especialistas recomiendan combinar distintas medidas en lugar de depender de una sola.

Entre las acciones adicionales que pueden ayudar están:

Utilizar herramientas del proveedor telefónico , ya que las compañías suelen contar con sistemas propios para detectar y filtrar llamadas sospechosas.

, ya que las compañías suelen contar con sistemas propios para detectar y filtrar llamadas sospechosas. Registrar el número en listas de “no llamar”, disponibles en varios países para excluir teléfonos de bases de datos usadas por empresas de telemercadeo.

Aunque estas medidas no eliminan por completo el spam, sí pueden reducir significativamente las llamadas comerciales legales.

Algo muy importante es no proporcionar información personal, como nombres, direcciones o datos de familiares, cuentas bancarias o información sensible.

Si las llamadas de spam continúan, en México puedes registrar tu número en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP).

¿Qué hacer si recibes llamadas con amenazas?

Las llamadas en las que desconocidos amenazan con hacer daño a una persona o a sus familiares se han convertido en una forma común de extorsión telefónica.

Este tipo de engaño suele comenzar con un tono agresivo o alarmante. Quien llama asegura tener vigilada a la víctima o conocer su ubicación y exige dinero a cambio de “no hacer daño”.

Sin embargo, de acuerdo con autoridades de seguridad, en la mayoría de los casos se trata de fraudes diseñados para generar miedo y presión psicológica.

Si recibes una llamada de este tipo, lo más importante es mantener la calma y, como en las llamadas de spam, no proporcionar información personal y evitar engancharse en la conversación.

Lo recomendable es colgar de inmediato y posteriormente llamar a familiares para verificar que se encuentren bien.

Después de la llamada, también es importante reportar el número y denunciar ante las autoridades correspondientes. Además, se recomienda bloquearlo y alertar a conocidos y familiares, especialmente a adultos mayores, quienes suelen ser blanco frecuente de estos delitos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.