Meta alista modelo de suscripciones con herramientas de IA para Facebook, Instagram y WhatsApp

Meta trabaja en la incorporación de un modelo de suscripciones de pago con funciones exclusivas para Instagram, Facebook y WhatsApp, el cual permitirá acceder a herramientas avanzadas orientadas a la productividad, la creatividad y el uso de inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con la compañía, estas suscripciones ofrecerán una experiencia premium, mientras que las funciones básicas de las plataformas se mantendrán gratuitas para todos los usuarios. Entre las opciones que se prevé incluir se encuentran la creación de listas de audiencias limitadas y el acceso a funciones avanzadas de IA, como la generación de videos de Vibes.

Meta busca una experiencia premium sin eliminar lo gratuito

En declaraciones compartidas con TechCrunch, Meta explicó que el objetivo de las nuevas suscripciones es brindar a los usuarios mayor control sobre cómo comparten y se conectan, así como impulsar una mayor productividad y creatividad dentro de sus aplicaciones.

La empresa señaló que ofrecerá una gama de suscripciones, cada una con funciones exclusivas en función de la cuota que se pague, aunque no detalló cuáles serán estas opciones ni su costo.

Instagram probaría listas limitadas y mayor privacidad

En este contexto, el analista de aplicaciones Alessandro Paluzzi adelantó en una publicación en su perfil de X que Instagram trabaja en una suscripción que permitirá crear listas de audiencia limitadas, ver qué cuentas no siguen de vuelta o visualizar una historia sin que aparezca como vista para el usuario que la publicó.

TechCrunch precisó que el sistema de suscripciones de Meta será independiente del servicio de verificación. La compañía afirmó que utilizará la experiencia obtenida con el verificado para integrar funciones más interesantes en los nuevos modelos de pago.

El verificado de Meta ya ofrecía beneficios como insignia de verificación, atención 24 horas, protección contra suplantación de identidad y stickers exclusivos, principalmente enfocados a creadores de contenido. En contraste, las nuevas suscripciones apuntan a un público más amplio.

Integración de la IA con las suscripciones

A finales de diciembre, Meta adquirió la startup Manus para ampliar las capacidades de su agente autónomo de inteligencia artificial, el cual planea integrar en sus aplicaciones junto al modelo de suscripciones.

Además, la empresa busca potenciar funciones de IA, como la generación de videos para Vibes y el feed de la app Meta AI con videos verticales generados completamente con inteligencia artificial, que también contará con una suscripción adicional.

