Cancelan curso sobre “kit forense” en Oaxaca tras críticas; creadora denuncia plagio de su proyecto

El curso para elaborar un kit forense, que se promocionaba en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, fue cancelado tras una ola de críticas en redes sociales este viernes, un hecho que confirmó Unotv.com. El taller se había anunciado en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M).

Sin embargo, la iniciativa del municipio generó cuestionamientos por promover dicha herramienta durante la conmemoración del 8 de marzo. Además, desató una denuncia de Becky Bios, especialista en ciencias forenses y sobreviviente de tentativa de feminicidio, quien acusó al gobierno municipal de plagiar su proyecto.

“Exijo una disculpa pública. A mi no me invitaron y yo no voy estar presente, quieren vestirse de morado sin mi autorización”, dijo.

La bióloga detalló a medios locales que el proyecto forma parte de su tesis de maestría, enfocada en el desarrollo de un “kit forense” para casos de desaparición y desastres masivos, una herramienta diseñada para facilitar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México.

¿Cuál es la historia del kit forense de Becky Bios?

El 8 de junio de 2015, Becky fue atacada por su expareja y quedó en coma durante aproximadamente un mes. Tras despertar, tuvo que pasar cerca de un año en rehabilitación para recuperar funciones básicas como caminar, hablar y alimentarse.

Según relató en 2025, en una mesa de diálogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando intentó denunciar el ataque ante autoridades del Estado de México, el Ministerio Público se negó a recibir la denuncia y le sugirió perdonar a su agresor, quien hasta ahora permanece prófugo.

“El Estado me sigue debiendo justicia, yo no tengo justicia, mi agresor está prófugo”, señaló durante la charla organizada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM

A partir de esa experiencia, Becky comenzó a colaborar con colectivas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición. “De manera independiente empecé a relacionarme con víctimas, tanto de feminicidio como de desaparición”, explicó.

Ese proceso derivó en el desarrollo del kit como parte de su tesis de maestría, una herramienta pensada para reunir información clave que facilite la búsqueda e identificación de una persona desaparecida.

La idea es que las familias tengan a la mano datos que puedan entregar rápidamente a las autoridades en caso de desaparición. Entre los elementos que puede contener se encuentran:

Huellas dactilares

Cabellos con raíz

Uñas

Muestra de saliva (hisopo bucal)

Fotografías recientes de rostro y cuerpo completo

Copias de identificación

Datos médicos y señas particulares como tatuajes, cicatrices o lunares

El kit no requiere sangre ni procedimientos invasivos y puede elaborarse con materiales accesibles cuyo costo aproximado es de 15 pesos.

Para Becky, el objetivo del proyecto no es normalizar la desaparición, sino crear herramientas (similares a una mochila de emergencia) de autocuidado ante una crisis nacional.

Es por ello que reconoce que si bien esta herramienta no resolverá por sí sola el problema de las desapariciones, puede facilitar procesos de identificación en situaciones críticas, desde desapariciones hasta desastres naturales.

“A nivel familiar, a nivel comunidad, tienes que construir un plan de contingencia”, dijo.

¿Cuál fue la polémica del taller “Elabora tu Kit Forense” impartido en Oaxaca que denunció Becky Bios?

Captura de pantalla FB: Municipio de Santo Domingo Tehuantepec

La tarde de ayer, 5 de marzo, comenzó a circular en redes sociales el anuncio de un taller denominado “Elabora tu kit forense”, la iniciativa invitaba a mujeres a preparar documentos y objetos personales que pudieran facilitar su identificación en caso de desaparición.

Entre los artículos se solicitaban una playera que se haya usado todo el día y una fotografía sin filtros impresa

Dicho taller se llevaría a cabo el 6 de marzo a las 17:00 horas como parte de las actividades programadas por el ayuntamiento en el marco de las conmemoraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, a pocos minutos de ser publicada la convocatoria, en la sección de comentarios se multiplicaron las críticas hacia el taller, que fue cancelado sin ofrecer ninguna explicación al respecto.

Y es que para algunos usuarios y colectivos, el problema no fue el contenido del curso, sino el mensaje institucional, que las autoridades enseñen a prepararse para una desaparición mientras persisten fallas estructurales en prevención, investigación y acceso a la justicia.

“Imagínate vivir en un país en donde como no pueden garantizar tu seguridad, te apoyan con un taller que te ayuda a elaborar tu “kit de desaparición”, para que cuando encuentren tu cadáver sea más fácil identificarte”. @GlodeJo07, usuaria en X

¿Cuál fue la denuncia de la creadora del kit forense?

Sobre el proyecto original, Becky subrayó que su propuesta no busca sustituir al Estado, sino ofrecer herramientas en un escenario donde muchas familias enfrentan solas las primeras horas de una desaparición.

Incluso, este viernes la activista egresada de la UNAM denunció públicamente que el municipio habría utilizado su material sin autorización y aclaró que no tiene relación con la iniciativa anunciada por el gobierno municipal.

También, criticó que se utilizara su material para lo que calificó como un intento de “vestir de morado” acciones institucionales, es decir, simular una agenda de género sin atender realmente la problemática.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: