No esperes 24 horas: qué hacer si una mujer desaparece en México
Si desaparece una mujer en México, la denuncia debe presentarse de inmediato. La legislación y los protocolos de búsqueda establecen que no es necesario esperar 24 o 48 horas para reportar el caso ante las autoridades.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y diversas fiscalías estatales, cualquier persona puede reportar una desaparición llamando al 911, acudiendo al Ministerio Público o contactando a las comisiones de búsqueda.
Una vez recibido el reporte, las autoridades deben iniciar acciones para localizar a la persona y activar los mecanismos correspondientes.
Denunciar de inmediato la desaparición
La primera acción es reportar el caso lo antes posible. Esto puede hacerse:
- Llamando al 911
- Acudiendo a una agencia del Ministerio Público
- Presentando la denuncia en una fiscalía estatal
Las autoridades están obligadas a:
- Recibir la denuncia sin exigir plazos de espera
- Iniciar una carpeta de investigación
- Activar los mecanismos de búsqueda correspondientes
En el caso de mujeres y niñas desaparecidas, uno de los mecanismos principales es el Protocolo Alba, diseñado para agilizar la localización.
Activación del Protocolo Alba
El Protocolo Alba es un sistema especializado para la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.
Este mecanismo contempla:
- Coordinación entre fiscalías, policías y autoridades locales
- Difusión de fichas de búsqueda con fotografía y datos de la persona
- Participación de instituciones públicas, medios de comunicación y organizaciones civiles
El objetivo es movilizar rápidamente recursos institucionales y sociales para facilitar la localización.
Este protocolo surgió en Chihuahua en 2012, en respuesta a desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, y posteriormente se adoptó en otras entidades del país.
Nueva alerta nacional para búsqueda de personas desaparecidas
El 19 de febrero entró en funcionamiento el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este mecanismo establece el procedimiento para activar una alerta nacional cuando se reporte una desaparición.
El sistema funciona a nivel:
- Municipal
- Estatal
- Federal
La alerta se activa cuando la persona es registrada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es la encargada de administrar y operar el protocolo.
Cómo funciona la Alerta Nacional de Búsqueda
Cuando se genera una ficha de búsqueda, la CNB la envía de forma inmediata y automatizada a:
- Fiscalías especializadas
- Comisiones locales de búsqueda
- Autoridades de los tres niveles de Gobierno
- Instituciones del sector privado y social
Las autoridades que reciben la alerta deben confirmar su recepción y abrir un expediente para dar seguimiento al caso.
La ficha de búsqueda también se difunde públicamente a nivel nacional por distintos medios, salvo que exista una causa fundada para restringir su difusión.
Si se detecta un factor de vulnerabilidad, las fiscalías pueden activar mecanismos adicionales como:
- Protocolo Alba
- Alerta AMBER
- Ficha Amarilla de INTERPOL
Información necesaria para presentar el reporte
Al presentar la denuncia o reporte, las autoridades solicitan información que permita iniciar la búsqueda.
Entre los datos más importantes se encuentran:
Datos personales
- Nombre completo
- Edad
- CURP o identificación
- Nacionalidad y domicilio
Características físicas
- Estatura y complexión
- Color de piel, ojos y cabello
- Señas particulares como tatuajes, cicatrices o lunares
Circunstancias de la desaparición
- Fecha, hora y lugar donde fue vista por última vez
- Ropa que vestía
- Personas con las que tuvo contacto recientemente
- Información de teléfonos o redes sociales
También se recomienda entregar una fotografía reciente, ya que facilita la elaboración de fichas de búsqueda.
Contactar a las comisiones de búsqueda
Además de la denuncia ante el Ministerio Público, las familias pueden acudir a las comisiones de búsqueda de personas, que coordinan operativos para localizar a personas desaparecidas.
Por ejemplo, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México permite reportar casos:
- De forma presencial
- Por teléfono
- Por correo electrónico
Estas instituciones trabajan junto con fiscalías, policías y otras autoridades.
Otras acciones que se pueden realizar
Autoridades y organizaciones de apoyo también sugieren:
- Contactar a Locatel para verificar si la persona se encuentra en hospitales, juzgados cívicos o ministerios públicos
- Difundir únicamente fichas oficiales de búsqueda para evitar información incorrecta
- Buscar orientación en colectivos y organizaciones que acompañan a familias de personas desaparecidas
Derechos de las familias
Las familias de personas desaparecidas tienen derecho a:
- Recibir información sobre las acciones de búsqueda e investigación
- Participar como coadyuvantes en el proceso
- Solicitar la Declaración Especial de Ausencia, mecanismo que protege derechos laborales, patrimoniales y familiares de la persona desaparecida
Contexto de desapariciones de mujeres en México
México enfrenta una crisis de desapariciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) acumula más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas en registros oficiales.
Las mujeres representan una parte importante de los casos.
Sólo en 2025 se registraron más de 12 mil desapariciones de mujeres, lo que equivale a cerca del 37% del total de reportes ese año.
Datos preliminares del mismo registro indican que entre enero y febrero de 2026 se reportaron al menos 340 mujeres desaparecidas, un promedio de casi seis casos al día.
Las estadísticas muestran también que adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años concentran una parte importante de los reportes.
Ante este panorama, autoridades y especialistas coinciden en que la denuncia inmediata y la activación temprana de protocolos de búsqueda son factores clave para la localización de una persona.
¿Qué hacer en las primeras horas si desaparece una mujer?
- Reportar la desaparición inmediatamente
No es necesario esperar 24 o 48 horas. Llama al 911 o acude al Ministerio Público
- Solicitar la activación del Protocolo Alba
Este mecanismo permite iniciar la búsqueda urgente de mujeres y niñas desaparecidas
- Presentar la denuncia formal
Acude a una fiscalía o unidad especializada para abrir una carpeta de investigación
- Contactar a las comisiones de búsqueda
También puedes reportar el caso ante la Comisión Nacional de Búsqueda o la comisión estatal correspondiente
- Reunir información clave
Ten a la mano:
- Fotografía reciente
- Nombre completo y edad
- CURP o identificación
- Características físicas y señas particulares
- Ropa que vestía
- Lugar y hora en que fue vista por última vez
- Teléfono y redes sociales
- Verificar hospitales y dependencias públicas
Contacta a Locatel o revisa si la persona fue ingresada a hospitales o juzgados cívicos
- Difundir la ficha oficial de búsqueda
Una vez emitida por las autoridades, compártela en redes sociales y medios
En México, la denuncia inmediata puede marcar la diferencia en la localización de una persona desaparecida. Autoridades y organizaciones coinciden en que las primeras horas son cruciales.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.