No esperes 24 horas: qué hacer si una mujer desaparece en México

¿Qué hacer cuando se pierde una mujer en México? Cuartoscuro

Si desaparece una mujer en México, la denuncia debe presentarse de inmediato. La legislación y los protocolos de búsqueda establecen que no es necesario esperar 24 o 48 horas para reportar el caso ante las autoridades.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y diversas fiscalías estatales, cualquier persona puede reportar una desaparición llamando al 911, acudiendo al Ministerio Público o contactando a las comisiones de búsqueda.

Una vez recibido el reporte, las autoridades deben iniciar acciones para localizar a la persona y activar los mecanismos correspondientes.

Denunciar de inmediato la desaparición

La primera acción es reportar el caso lo antes posible. Esto puede hacerse:

Llamando al 911

Acudiendo a una agencia del Ministerio Público

Presentando la denuncia en una fiscalía estatal

Las autoridades están obligadas a:

Recibir la denuncia sin exigir plazos de espera

Iniciar una carpeta de investigación

Activar los mecanismos de búsqueda correspondientes

En el caso de mujeres y niñas desaparecidas, uno de los mecanismos principales es el Protocolo Alba, diseñado para agilizar la localización.

Activación del Protocolo Alba

El Protocolo Alba es un sistema especializado para la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.

Este mecanismo contempla:

Coordinación entre fiscalías, policías y autoridades locales

Difusión de fichas de búsqueda con fotografía y datos de la persona

Participación de instituciones públicas, medios de comunicación y organizaciones civiles

El objetivo es movilizar rápidamente recursos institucionales y sociales para facilitar la localización.

Este protocolo surgió en Chihuahua en 2012, en respuesta a desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, y posteriormente se adoptó en otras entidades del país.

Nueva alerta nacional para búsqueda de personas desaparecidas

El 19 de febrero entró en funcionamiento el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este mecanismo establece el procedimiento para activar una alerta nacional cuando se reporte una desaparición.

El sistema funciona a nivel:

Municipal

Estatal

Federal

La alerta se activa cuando la persona es registrada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es la encargada de administrar y operar el protocolo.

Cómo funciona la Alerta Nacional de Búsqueda

Cuando se genera una ficha de búsqueda, la CNB la envía de forma inmediata y automatizada a:

Fiscalías especializadas

Comisiones locales de búsqueda

Autoridades de los tres niveles de Gobierno

Instituciones del sector privado y social

Las autoridades que reciben la alerta deben confirmar su recepción y abrir un expediente para dar seguimiento al caso.

La ficha de búsqueda también se difunde públicamente a nivel nacional por distintos medios, salvo que exista una causa fundada para restringir su difusión.

Si se detecta un factor de vulnerabilidad, las fiscalías pueden activar mecanismos adicionales como:

Protocolo Alba

Alerta AMBER

Ficha Amarilla de INTERPOL

Información necesaria para presentar el reporte

Al presentar la denuncia o reporte, las autoridades solicitan información que permita iniciar la búsqueda.

Entre los datos más importantes se encuentran:

Datos personales

Nombre completo

Edad

CURP o identificación

Nacionalidad y domicilio

Características físicas

Estatura y complexión

Color de piel, ojos y cabello

Señas particulares como tatuajes, cicatrices o lunares

Circunstancias de la desaparición

Fecha, hora y lugar donde fue vista por última vez

Ropa que vestía

Personas con las que tuvo contacto recientemente

Información de teléfonos o redes sociales

También se recomienda entregar una fotografía reciente, ya que facilita la elaboración de fichas de búsqueda.

Además de la denuncia ante el Ministerio Público, las familias pueden acudir a las comisiones de búsqueda de personas, que coordinan operativos para localizar a personas desaparecidas.

Por ejemplo, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México permite reportar casos:

De forma presencial

Por teléfono

Por correo electrónico

Estas instituciones trabajan junto con fiscalías, policías y otras autoridades.

Otras acciones que se pueden realizar

Autoridades y organizaciones de apoyo también sugieren:

Contactar a Locatel para verificar si la persona se encuentra en hospitales, juzgados cívicos o ministerios públicos

para verificar si la persona se encuentra en hospitales, juzgados cívicos o ministerios públicos Difundir únicamente fichas oficiales de búsqueda para evitar información incorrecta

para evitar información incorrecta Buscar orientación en colectivos y organizaciones que acompañan a familias de personas desaparecidas

Derechos de las familias

Las familias de personas desaparecidas tienen derecho a:

Recibir información sobre las acciones de búsqueda e investigación

Participar como coadyuvantes en el proceso

en el proceso Solicitar la Declaración Especial de Ausencia, mecanismo que protege derechos laborales, patrimoniales y familiares de la persona desaparecida

Contexto de desapariciones de mujeres en México

México enfrenta una crisis de desapariciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) acumula más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas en registros oficiales.

Las mujeres representan una parte importante de los casos.

Sólo en 2025 se registraron más de 12 mil desapariciones de mujeres, lo que equivale a cerca del 37% del total de reportes ese año.

Datos preliminares del mismo registro indican que entre enero y febrero de 2026 se reportaron al menos 340 mujeres desaparecidas, un promedio de casi seis casos al día.

Las estadísticas muestran también que adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años concentran una parte importante de los reportes.

Ante este panorama, autoridades y especialistas coinciden en que la denuncia inmediata y la activación temprana de protocolos de búsqueda son factores clave para la localización de una persona.

¿Qué hacer en las primeras horas si desaparece una mujer?

Reportar la desaparición inmediatamente

No es necesario esperar 24 o 48 horas. Llama al 911 o acude al Ministerio Público Solicitar la activación del Protocolo Alba

Este mecanismo permite iniciar la búsqueda urgente de mujeres y niñas desaparecidas Presentar la denuncia formal

Acude a una fiscalía o unidad especializada para abrir una carpeta de investigación Contactar a las comisiones de búsqueda

También puedes reportar el caso ante la Comisión Nacional de Búsqueda o la comisión estatal correspondiente Reunir información clave

Ten a la mano:

Fotografía reciente

Nombre completo y edad

CURP o identificación

Características físicas y señas particulares

Ropa que vestía

Lugar y hora en que fue vista por última vez

Teléfono y redes sociales

Verificar hospitales y dependencias públicas

Contacta a Locatel o revisa si la persona fue ingresada a hospitales o juzgados cívicos Difundir la ficha oficial de búsqueda

Una vez emitida por las autoridades, compártela en redes sociales y medios

En México, la denuncia inmediata puede marcar la diferencia en la localización de una persona desaparecida. Autoridades y organizaciones coinciden en que las primeras horas son cruciales.

