Captan en video una medusa gigante del tamaño de un camión escolar

La medusa fue encontrada en aguas profundas de Argentina. Foto: Getty | Ilustrativa

Una medusa de aguas profundas, capaz de aumentar su tamaño hasta alcanzar la longitud de un camión escolar, fue captada en video en Argentina por un equipo de investigadores marinos del Instituto Oceanográfico Schmidt durante una expedición científica.

El hallazgo ocurrió a bordo del R/V Falkor del instituto, como parte de una expedición liderada por Argentina que recorrió la plataforma continental del país, desde Buenos Aires hasta zonas costeras de Tierra del Fuego.

Una rara “medusa fantasma” documentada en aguas profundas

De acuerdo con el equipo científico, la especie observada corresponde a una rara medusa fantasma, una medusa de aguas profundas que puede alcanzar dimensiones extraordinarias.

El avistamiento se dio durante el registro de la biodiversidad marina en zonas de gran profundidad. De acuerdo con Fox Weather, la especie de medusa fue localizada a poco más de 85 metros de profundidad.

Hasta el momento, se cuenta con pocos datos del ejemplar.

Además de esta medusa fantasma, los investigadores documentaron otros ecosistemas y especies marinas poco exploradas, lo que permitió ampliar el conocimiento sobre la vida en las profundidades del océano Atlántico suroccidental.

Expedición revela 28 nuevas supuestas especies en Argentina

Durante la expedición, el equipo científico también observó una impresionante biodiversidad a lo largo de la plataforma continental argentina.

Entre los hallazgos destacados se encuentra el arrecife de coral de Bathelia candida más grande conocido en el océano mundial, así como varios complejos arrecifales y 28 supuestas nuevas especies marinas.

“No esperábamos ver este nivel de biodiversidad en las profundidades marinas argentinas”, señaló la doctora María Emilia Bravo, jefa de la expedición, quien destacó la riqueza de vida, la conectividad y las funciones ecosistémicas observadas.

Ecosistemas profundos y otros hallazgos relevantes

El equipo también documentó la primera caída de ballena en aguas profundas de Argentina, localizada a 3 mil 890 metros de profundidad, así como antiguos jardines de coral (Paragorgia arborea) en la Fosa de las Malvinas, a 3 mil metros de profundidad.

Las caídas de ballenas funcionan como ecosistemas temporales en el fondo marino, proporcionando alimento a diversas especies como pulpos, tiburones y cangrejos.

Investigación científica y vulnerabilidad del océano

Durante la expedición se recopilaron muestras químicas, físicas y biológicas que permitirán estudiar las conexiones entre los ecosistemas marinos durante años.

Los investigadores también detectaron basura marina en algunas zonas profundas, incluyendo redes de pesca, bolsas de plástico y una cinta VHS en buen estado de conservación.

“La exploración de las profundidades marinas demuestra que el océano está lleno de vida”, afirmó la doctora Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Instituto Oceanográfico Schmidt, quien subrayó la importancia de continuar investigando estos ecosistemas y su vulnerabilidad.

