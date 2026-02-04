Explosión ártica: video muestra las impresionantes “calles de nubes” causadas por este fenómeno que provoca heladas

GENERANDO AUDIO...

Se registró al sur de Estados Unidos y sobre el Golfo de México. Foto: NOAA

Una intensa explosión ártica, conocida en inglés como “arctic blast”, no sólo provocó heladas históricas en el sur de Estados Unidos, sino que también dejó una imagen espectacular: largas filas de nubes perfectamente alineadas sobre el Golfo de México y el océano Atlántico, visibles desde el espacio.

El fenómeno fue captado el domingo 1 de febrero de 2026 por el satélite GOES-19 (GOES East) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), y rápidamente llamó la atención por su apariencia hipnótica y poco común.

¿Qué son las “cloud streets” y por qué se forman?

Las formaciones observadas son conocidas como “cloud streets” o “calles de nubes“, un tipo de estructura atmosférica que se produce cuando aire muy frío y seco se desplaza sobre aguas relativamente cálidas.

De acuerdo con la NOAA, al pasar sobre el océano, el aire ártico absorbe calor y humedad desde la superficie, lo que provoca la formación de filas largas y paralelas de nubes cúmulo, alineadas con la dirección del viento.

El resultado es un patrón casi geométrico que puede extenderse por cientos de kilómetros.

En las imágenes satelitales también se aprecia una franja despejada entre la costa y el inicio de las nubes, lo cual ocurre porque el aire frío necesita tiempo y distancia para cargarse de la energía suficiente antes de que las nubes puedan formarse.

Heladas históricas en el sur de Estados Unidos

La explosión ártica que generó este fenómeno fue una de las más intensas registradas en años recientes en Florida.

Las temperaturas descendieron de forma drástica, con registros de -5 °C en Winter Haven, -2 °C en Tampa, -1 °C en West Palm Beach y 2 °C en Miami, activando alertas por heladas en regiones donde este tipo de frío es poco habitual.

Un satélite clave para vigilar fenómenos extremos

El satélite GOES-19, también conocido como GOES East, monitorea gran parte de América del Norte, México, Centroamérica, el Caribe y el Atlántico.

Sus imágenes de alta resolución permiten seguir en tiempo real eventos meteorológicos extremos como tormentas invernales, huracanes y frentes fríos severos.

La NOAA destacó que este tipo de observaciones ayudan a comprender mejor la dinámica de fenómenos como la explosión ártica, así como a mejorar los sistemas de alerta temprana ante condiciones climáticas peligrosas.

