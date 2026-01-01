GENERANDO AUDIO...

Con fenómenos espaciales llegó el 2026. Foto: International Space Station NASA

La llegada del 2026 no solo se celebró en la Tierra; desde más de 400 kilómetros de altura, la Estación Espacial Internacional compartió una de las primeras postales del año; se trata de los primeros amaneceres vistos desde el espacio.

A través de su página oficial, la NASA compartió una serie de imágenes que muestran cómo la luz del Sol comienza a asomarse sobre el horizonte terrestre, regalando paisajes que cósmicos.

Con fenómenos espaciales se vivieron los primeros amaneceres del 2026

Foto: International Space Station NASA

En la primera de las fotografías se observa la delgada curvatura del planeta, marcada por una franja luminosa donde el azul profundo de la atmósfera se funde con tonos anaranjados, dorados y rojizos. Este fenómeno, conocido como el “terminador”, es la línea que separa el día de la noche.

Foto: International Space Station NASA

En otra de las imágenes, el Sol emerge lentamente por el horizonte, iluminando la Tierra con un resplandor intenso mientras el espacio permanece completamente oscuro.

Foto: International Space Station NASA

Otra de las postales muestra a la Luna en fase creciente, suspendida sobre la atmósfera, como si observara el nacimiento del nuevo año desde la distancia. La superficie terrestre, cubierta parcialmente por nubes, refleja la luz.

Foto: International Space Station NASA

En la última imagen se aprecia en el centro es el Sol emergiendo por el horizonte de la Tierra, un fenómeno conocido como sunrise limb. La delgada franja azul que recorre horizontalmente la imagen corresponde a la atmósfera terrestre, específicamente a la dispersión de la luz solar en las capas superiores (estratosfera y mesosfera).

Ese tono azulado es resultado del efecto Rayleigh, el mismo principio físico que hace que el cielo se vea azul desde la superficie.

Según la NASA, los astronautas pueden presenciar hasta 16 amaneceres y atardeceres al día, debido a la velocidad a la que la estación orbita la Tierra. Sin embargo, los primeros amaneceres de un nuevo año tienen un significado importante.

