¡Ganó el gaming! Emiten decreto que elimina impuesto a videojuegos violentos

El impuesto a videojuegos no va | Foto: Getty Images

El impuesto a los videojuegos con violencia en México no va; con esta noticia, despertaron los gamers mexicanos, que si bien desde hace días ya sabían de la eliminación de este cobro, este miércoles se oficializó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto publicado este 31 de diciembre en dicho diario donde se otorga un estímulo fiscal del 100% para eximir del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los videojuegos con contenido violento, extremo o clasificados para adultos.

¿Qué videojuegos quedan exentos del impuesto según el decreto?

El documento detalla que el estímulo fiscal aplica a dos grandes grupos. Por un lado, a quienes vendan videojuegos físicos con contenido violento o extremo en México, como tiendas especializadas o distribuidores. Por otro, a plataformas digitales, incluidas aquellas operadas por residentes en el extranjero, que permitan el acceso o descarga de este tipo de videojuegos en territorio nacional.

En ambos casos, el estímulo equivale al 100% del IEPS causado, lo que significa que las empresas no deberán pagar este impuesto ni trasladarlo al usuario. Además, el decreto aclara que este beneficio no genera devoluciones ni compensaciones, sino únicamente la exención del pago.

“Dado que los contribuyentes que proporcionen el acceso o descarga de los mencionados videojuegos

vía servicio digital, incluyendo los que se proporcionen a través de plataformas digitales de intermediación,

que apliquen el citado estímulo fiscal no pagarán cantidad alguna por concepto de dicho impuesto por esa

actividad”. Diario Oficial de la Federación (DOF)

Cabe destacar, que este impuesto, que había causado controversia en la industria y equivalente al 8%, había sido aprobado dentro de la Ley de Ingresos 2026 y estaba programado para entrar en vigor el 1 de enero. Sin embargo, el decreto presidencial establece que dicho impuesto no se cobrará, siempre y cuando no sea trasladado al consumidor final.

Otro punto a destacar del decreto es que también se eliminan obligaciones fiscales adicionales para quienes apliquen el estímulo.

En el caso de los servicios digitales, el decreto señala que, al no existir pago de IEPS, no aplicarán sanciones como el bloqueo temporal de plataformas, una medida que había generado inquietud entre jugadores y empresas tecnológicas.

¿Por qué Sheinbaum retiró el impuesto a los videojuegos?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en la mañanera del 23 de diciembre, que la decisión de retirar el IEPS a los videojuegos con contenido violento se tomó antes de que la medida fuera aprobada por el Congreso, según comentó durante su conferencia matutina del 23 de diciembre. La presidenta aseguró que había solicitado expresamente que dicho gravamen no avanzara.

De acuerdo con Sheinbaum, uno de los principales problemas del impuesto era la dificultad para definir qué videojuegos pueden considerarse violentos y cuáles no, así como quién tendría la responsabilidad de hacer esa clasificación. “Es muy complicado distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo se puede aplicar un impuesto bajo esos criterios?”, cuestionó.

En lugar de esta carga fiscal, la mandataria adelantó que el Gobierno federal impulsará en 2026 una estrategia enfocada en jóvenes, orientada a generar conciencia sobre el uso de los videojuegos.

