¿Cuántas copas permite el alcoholímetro en CDMX?. Foto: Cuartoscuro

El programa del alcoholímetro en la Ciudad de México (CDMX) ya se encuentra activo, lo que ha despertado una de las dudas más comunes entre los automovilistas, ¿cuánto alcohol se puede consumir sin reprobar la prueba? La respuesta no es igual para todas las personas, ya que depende del sexo, el peso corporal y la cantidad de bebidas ingeridas.

Con base en el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, está prohibido conducir cuando se tenga una concentración de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro, o bien 0.4 miligramos por litro en aire espirado. Superar estos límites implica sanciones como arresto administrativo, multa y envío del vehículo al corralón.

¿Cuántas copas o cervezas puedes tomar y pasar el alcoholímetro?

Aunque para la mayoría de las personas es complicado calcular cuántos gramos de alcohol hay en la sangre, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de la Ciudad de México cuenta con una herramienta que permite estimar si una persona puede conducir tras consumir alcohol, considerando factores como el peso y el tipo de bebida.

Según los resultados de esta herramienta, estos son algunos escenarios comunes:

Hombres con un peso aproximado de 70.4 kilos (según la CANAIVE), sólo pueden pasar el alcoholímetro si consumieron una cerveza, una copa de alcohol o una copa de vino

(según la CANAIVE), sólo pueden pasar el alcoholímetro si consumieron una cerveza, una copa de alcohol o una copa de vino Mujeres con un peso aproximado de 63 kilos (según la CANAIVE), también sólo pueden conducir si tomaron una sola cerveza, copa de alcohol o vino

(según la CANAIVE), también Mujeres que pesan menos de 58 kilos , no pueden consumir ni una cerveza, copa de alcohol o vino, ya que superarían los 0.4 gramos por litro de alcohol.

, no pueden consumir ni una cerveza, copa de alcohol o vino, ya que superarían los 0.4 gramos por litro de alcohol. Hombres con un peso de alrededor de 120 kilos, pueden consumir hasta tres cervezas o dos copas de alcohol y aun así pasar el alcoholímetro

¿Cuánto alcohol tiene una cerveza y una copa de vino?

De acuerdo con el CIJ, una cerveza estándar de 355 mililitros, con una graduación aproximada de 4.5% de alcohol, contiene alrededor de 12 gramos de alcohol, la misma cantidad que se encuentra en una copa de vino de 148 mililitros con una graduación del 12%.

Esta equivalencia explica por qué distintas bebidas pueden generar efectos similares en el organismo, pese a que su volumen sea diferente. En el caso de los destilados, como tequila, ron o vodka, un caballito de 44 mililitros con 40% de alcohol también aporta esos mismos 12 gramos de alcohol.

