Casos de ciberacoso en mujeres se disparan en México; más de 10 millones han sido víctimas, afirma Inegi

En México, alrededor de 18 millones de personas han sido víctimas de ciberacoso, de esta cifra 10.6 millones son mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El número de casos incrementó un 12.5% en los últimos cuatro años de acuerdo con la institución.

La mayoría de casos denunciados por mujeres parte de una connotación sexual, mientras que en los hombres reportan mensajes ofensivos o incitaciones a comentarios negativos, acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2020-2024, estudio que analiza las experiencias de violencia digital en el país.

2 de cada 10 usuarios de internet en México han sufrido ciberacoso, la mayoría son mujeres

Ciberacoso: un riesgo creciente para niños en México

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres señaló en conferencia de prensa de este miércoles 11 de marzo que el espacio virtual se ha convertido en parte de la vida cotidiana y que incluso podría transformarse en un entorno donde las personas permanezcan conectadas de forma permanente, lo que hace necesario reforzar las medidas de protección digital.

Según el INEGI, el 83.7% de la población mexicana utilizó internet en 2024, lo que equivale a 90.3 millones de personas conectadas a través de distintos dispositivos.

De acuerdo con la secretaría, si bien, este espacio permite una mayor conexión, de igual manera provoca que de manera fácil se genere ciberviolencia, pues al poder ocultar la identidad esto es posible.

En este contexto, las mujeres son las principales víctimas de ciberacoso. De los más de 18 millones de casos reportados, 10.6 millones corresponden a mujeres, mientras que 8.3 millones fueron denunciados por hombres. Además, el problema impacta especialmente a las más jóvenes, el 57.7% de las mujeres que reportaron haber sufrido ciberacoso tienen menos de 29 años.

Las cifras detallan que:

3 millones de mujeres de entre 20 y 29 años reportaron haber sido víctimas de ciberacoso.

2.8 millones de niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años también enfrentaron este tipo de violencia digital.

Además, el análisis muestra que por cada 10 mujeres jóvenes de entre 20 y 29 años que sufrieron ciberacoso, también hay alrededor de 7 hombres de la misma edad que reportaron agresiones en línea.

¿Qué tipo de agresiones son reportadas por mujeres como ciberacoso en México?

De acuerdo con las autoridades, las formas de violencia digital varían entre mujeres y hombres. Ya que en el caso de las mujeres, los tipos de agresión más frecuentes están relacionados con contenido sexual o invasión a la privacidad. Entre los principales casos reportados se encuentran:

29% insinuaciones o propuestas sexuales

27.5% recepción de contenido sexual no solicitado

20.5% suplantación de identidad

18.1% rastreo o vigilancia de cuentas o sitios web

14.9% críticas por apariencia o clase social

5.9% difusión de información personal, fotos o videos

4.4% publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual

En contraste, entre los hombres las agresiones digitales reportadas suelen estar relacionadas con insultos o provocaciones. Los principales tipos de violencia digital contra ellos son:

25.9% mensajes ofensivos

mensajes ofensivos 24.6% llamadas ofensivas

llamadas ofensivas 21.4% provocaciones para reaccionar de forma negativa

provocaciones para reaccionar de forma negativa 10.3% amenazas de publicar información personal, audios o videos para extorsionar

Ante este panorama, el Gobierno de México anunció recientemente un primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para reforzar acciones de prevención y atención a la violencia en internet.

¿Qué está haciendo México para combatir el ciberacoso?

Ante el aumento de casos de violencia digital en el país, el Gobierno de México anunció el Primer Acuerdo de Colaboración Voluntaria con Plataformas Digitales para prevenir y atender el ciberacoso, especialmente contra mujeres y niñas.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla la cooperación entre dependencias federales y empresas tecnológicas para fortalecer las herramientas de denuncia, prevención y retiro de contenido violento en internet.

El acuerdo fue impulsado por la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con plataformas como Google, Meta y TikTok.

Entre las acciones previstas se encuentran campañas de prevención, revisión de las normas comunitarias de las plataformas y la difusión de una cartilla de seguridad digital, con el objetivo de informar a los usuarios sobre cómo identificar y reportar casos de violencia en línea.

¿Cómo denunciar si soy víctima de violencia digital?

La presidenta Sheinbaum destacó que si una persona es víctima de esta violencia, puede denunciar a través de las plataformas o bien mediante la página de la Secretaría de las Mujeres y en el número 079, línea 1.

Finalmente, destacó que este es el primer acuerdo de este tipo en México, y aseguró que representa un avance para garantizar espacios digitales más seguros para las mujeres mexicanas.

