Nuevas imágenes muestran las secuelas del choque de una nave de la NASA contra el asteroide Dimorpho

Una nave espacial de la NASA se estrelló de forma intencional contra el asteroide Dimorphos en 2022, como parte de una prueba histórica de defensa planetaria. El experimento, conocido como Double Asteroid Redirection Test (DART), buscaba comprobar si la humanidad sería capaz de desviar un objeto espacial potencialmente peligroso para la Tierra. Nuevas observaciones revelan ahora que el impacto no solo alteró la órbita de Dimorphos, sino también la del asteroide más grande al que orbita, Didymos.

Dimorphos y Didymos forman un sistema binario de asteroides, es decir, dos rocas espaciales que giran una alrededor de la otra mientras orbitan el Sol. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Science Advances, el tiempo que tarda este sistema en completar una órbita solar, de aproximadamente 770 días, se redujo en menos de un segundo después del impacto de DART.

Aunque la diferencia parece mínima, los científicos aseguran que incluso cambios extremadamente pequeños pueden marcar la diferencia entre que un asteroide peligroso choque con la Tierra o pase de largo.

El estudio, liderado por el científico Rahil Makadia, señala que la velocidad orbital del sistema cambió en cerca de 11.7 micrones por segundo, equivalente a unas 1.7 pulgadas por hora. Este resultado confirma que la misión DART logró alterar la trayectoria de un cuerpo celeste, algo que nunca antes se había conseguido con tecnología creada por el ser humano.

Aunque el impacto de la nave fue clave, los investigadores descubrieron que gran parte del efecto se produjo por los escombros expulsados tras la colisión; cuando la nave chocó contra Dimorphos, liberó una gigantesca nube de material estimada en unos 16 millones de kilogramos.

El asteroide, de unos 170 metros de ancho, solo perdió alrededor del 0.5 % de su masa, sin embargo, la cantidad de material expulsado fue unas 30 mil veces mayor que la masa de la nave espacial. Esa expulsión de escombros generó un impulso adicional que terminó amplificando el efecto del impacto.

Investigaciones previas ya habían mostrado que la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos, que originalmente duraba unas 12 horas, se redujo en aproximadamente 33 minutos tras la colisión. El nuevo análisis indica que el sistema completo también aceleró ligeramente su movimiento alrededor del Sol, reduciendo el periodo orbital total en 0.15 segundos.

Cómo lograron medir un cambio tan pequeño

Para detectar una diferencia tan diminuta, los científicos recurrieron a observaciones realizadas desde la Tierra y a un fenómeno conocido como “ocultación estelar”. Esto ocurre cuando un asteroide pasa frente a una estrella y provoca que su luz se atenúe por una fracción de segundo.

Detectar ese pequeño parpadeo permite calcular con gran precisión la posición, velocidad y forma de un asteroide. En este caso, el estudio se basó en 22 ocultaciones estelares registradas entre octubre de 2022 y marzo de 2025 por astrónomos voluntarios de diferentes partes del mundo.

Los investigadores destacaron que este tipo de observaciones requiere coordinación internacional y, en muchos casos, viajar a lugares remotos para tener la posición exacta desde donde se podrá observar el fenómeno.

Aunque Didymos y Dimorphos nunca representaron una amenaza para la Tierra, el sistema fue considerado un escenario ideal para poner a prueba esta estrategia de defensa planetaria. La misión DART demostró el llamado “impacto cinético”, que consiste en golpear un asteroide con una nave espacial y que podría ser una técnica viable para desviar rocas espaciales peligrosas.

En los próximos meses se espera obtener más datos sobre las secuelas del choque, la misión Hera de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2024, llegará al sistema de asteroides para estudiar de cerca el cráter generado por el impacto y capturar nuevas imágenes de Dimorphos.

Al mismo tiempo, la NASA desarrolla el telescopio espacial Near-Earth Object Surveyor, diseñado para detectar asteroides oscuros o difíciles de observar desde la Tierra. El objetivo es identificar con anticipación cualquier objeto que pudiera representar un riesgo para nuestro planeta.

