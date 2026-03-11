Ciencia revela por qué guardar las tortillas en plástico puede afectar su calidad y duración

GENERANDO AUDIO...

¿Por qué se echan a perder las tortillas? Foto: Cuartoscuro

Las tortillas son uno de los alimentos más consumidos en México. Sin embargo, la forma en que se guardan puede cambiar su calidad, textura y duración. Diversos estudios científicos han analizado cómo los materiales de empaque influyen en la conservación de este alimento básico.

Un estudio del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) evaluó tres tipos de empaque: papel, polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad.

Las tortillas se almacenaron a -10 °C y 5 °C para analizar cambios en pH, humedad, textura y características sensoriales.

¿Cómo afecta el plástico a las tortillas?

El análisis científico encontró las siguientes diferencias:

A -10 °C , la calidad de las tortillas se mantuvo prácticamente sin cambios durante 11 días , sin importar el tipo de empaque utilizado.

, la calidad de las tortillas se mantuvo prácticamente sin cambios durante , sin importar el tipo de empaque utilizado. En cambio, a 5 °C, las tortillas guardadas en polietileno de alta o baja densidad conservaron mejor su calidad que las envueltas en papel.

Según los investigadores, esto se debe a que el plástico funciona como barrera contra la pérdida de humedad, lo que ayuda a mantener la textura del alimento por más tiempo.

El problema ambiental del plástico en las tortillas

Aunque el plástico ayuda a conservar las tortillas, también genera un impacto ambiental importante.

De acuerdo con investigaciones del CIAD, entre 50% y 80% de las tortillas en México se envasan en bolsas de polietileno de alta densidad (PEAD). Esto representa un consumo anual estimado de 9 mil a 15 mil toneladas de plástico.

La mayoría de estas bolsas termina en la basura, ya que las que contienen residuos de alimentos no suelen reciclarse.

Buscan alternativas biodegradables para las tortillas

Ante este problema, investigadores han probado materiales biodegradables para reemplazar las bolsas de plástico.

En pruebas realizadas en la Planta Piloto de Envases del CIAD, se evaluaron bolsas hechas con polihidroxibutirato (PHB) y almidón termoplástico (TPS+).

Los resultados mostraron que las tortillas almacenadas en bolsas de PEAD se conservaron en buen estado hasta 18 días, mientras que en bolsas de PHB duraron alrededor de 17 días, lo que sugiere que este material biodegradable podría ser una alternativa viable.

Sin embargo, los investigadores advierten que estos materiales aún son más costosos, lo que limita su uso masivo por ahora.

