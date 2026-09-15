¿Celulares en las escuelas? Una sola interrupción puede quitar hasta 20 minutos de concentración, alerta la UNAM

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¿Hace falta regular los celulares en escuelas de todo el país? | Foto: Cuartoscuro

Una potencial regulación de celulares en escuelas de todo México conlleva distintos factores a revisar, como el hecho de que una sola distracción con el teléfono puede robar hasta 20 minutos de concentración, según Gabriela de la Cruz Flores, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.

Cabe destacar que fue el pasado 24 de agosto cuando Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que que se abriría un debate con el fin de llegar a un acuerdo nacional para regular y restringir el uso de celulares en escuelas de nivel básico.

Los celulares sí tienen un impacto en los estudiantes

Los celulares tienen el potencial de alterar las dinámicas de socialización en el recreo, de acuerdo con Sebastián Plá Pérez.

Además, los aparatos electrónicos pueden modificar las relaciones pedagógicas tradicionales, introduciendo un carácter disruptivo debido a la posibilidad de estar físicamente en clase, pero virtualmente chateando o en redes.

Janneth Trejo Quintana, también investigadora del IISUE, señaló dos razones para limitar su empleo en el ámbito escolar:

Aspectos pedagógicos y cognitivos : Es un distractor dentro del salón de clases, generando efectos negativos en el aprendizaje.

: Es un distractor dentro del salón de clases, generando efectos negativos en el aprendizaje. Acceso a redes sociodigitales vinculado con la salud mental: Investigaciones sugieren correlación entre estas plataformas y el desarrollo de condiciones psicológicas y emocionales.

Fuente: UNAM

Trejo Quintana coincidió con Plá Pérez y aseguró que el uso del celular por parte de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida entre padres de familia y docentes.

“El hecho de tenerlos disponibles en clases es una fuente de distracción permanente. Estudios señalan que cualquier interrupción de este tipo toma 20 minutos para volver a recuperar la concentración“, remató.

¿Cómo regular los celulares en escuelas mexicanas?

Una potencial regulación de celulares en escuelas debe considerar los distintos niveles educativos, ya que su uso no es igual en el nivel básico que en el superior, según dijo Gabriela de la Cruz Flores en la conferencia “Yo celular, el teléfono en la escuela”, organizada por el IISUE.

“Los usos que los estudiantes le dan y su compatibilidad con los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación se mantienen en el centro del debate“, enfatizó.

Por su parte, Sebastián Plá Pérez, investigador del IISUE, la primera estrategia para combatir la práctica excesiva es abordar la adicción de los padres a los teléfonos móviles.

Y llamó a que, antes de establecer reglas, se debe reflexionar sobre cómo se condicionan, estimulan e influyen las maneras en que los menores adpotan y se utilizan estas herramientas tecnológicas dentro y fuera de las escuelas.

México va por la regulación de celulares en escuelas

Con corte a marzo de 2026, solo cuatro países latinoamericanos contaban con leyes sobre regulación de celulares en planteles escolares:

Brasil

Chile

Colombia

Paraguay

En México, 19 estados tienen alguna ordenación al respecto, incluyendo a Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León; sin embargo, no existe una ley federal unificada.

Por esta razón, en agosto la SEP realizó consultas a docentes de las distintas entidades para avanzar hacia un marco regulatorio.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que el 81% de la población mexicana mayor de 6 años ocupa el celular a diario.

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