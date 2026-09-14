¿Dejar de bañarse atrae el amor? Esto es el “pheromone-maxxing” que se ha viralizado en TikTok

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La tendencia deja espaciar al duchas. Foto: Getty images

“Pheromone-maxxing” es una tendencia que se ha popularizado a través de la plataforma TikTok, principalmente entre jóvenes de la generación Z, que consiste en abandonar o reducir ciertas costumbres de limpieza buscando atraer pareja con el olor natural.

Como su traducción lo dice, la “maximización de feromonas” ha hecho que diversos jóvenes no usen champú, desodorante o perfumes con la finalidad de que “su olor natural” sea el que se note.

De acuerdo con el portal Nine de Australia, la lógica es que no se enmascaren las feromonas naturales con perfumes o desodorantes, dejando que la biología actúe en el cortejo con las mujeres, por lo que se ve más usualmente en hombres.

El portal menciona que podría ser una ramificación del movimiento llamado “Looksmaxxing”, que se traduce como “maximización de la apariencia”, con diversas rutinas, trucos y actitudes que han sido cuestionadas en redes sociales.

A su vez, la tendencia de maximización de la apariencia se divide en dos:

El softmaxxing: son las prácticas menos invasivas e incluyen cortes de cabello, cuidado del cuerpo, cuidado de la piel y hasta técnicas virales como el mewing, que es el posicionamiento de la lengua para definir la mandíbula

son las prácticas menos invasivas e incluyen y hasta técnicas virales como el mewing, que es el posicionamiento de la lengua para definir la mandíbula El hardmaxxing: son los métodos más extremos, con procedimientos drásticos o riesgosos, que incluyen cirugías estéticas o aditamentos alimenticios

¿Descuidar la higiene aumenta el atractivo?

El portal de noticias USA TODAY consultó a la doctora Shereen Teymour, dermatóloga de Nueva York, quien explicó que la tendencia sí parte de un hecho real, pues los seres humanos producen olores químicos y el olfato influye en la percepción, pero hasta el momento la práctica no está respaldada por la ciencia.

Algunos creadores de contenido han confirmado que han recibido más atención, pero los testimonios no han tenido un rigor científico para comprobar que las atenciones se deben a las “feromonas naturales” y los cambios en la higiene personal.

No hay un estudio que revele hasta el momento cuántas personas aplican el “pheromone-maxxing”, aunque en redes sociales se pueden encontrar usuarios que lo practican.

Science retomó un estudio de la Royal Society Open Science, donde se investigó la androstadienona (AND), presente en el sudor y el semen masculinos, y el estratetraenol (EST), que se encuentra en la orina femenina.

Los investigadores buscaron los efectos de las feromonas de la AND y el EST, pero no los encontraron en ningún comportamiento y concluyeron que se debería eliminar la etiqueta de la “supuesta feromona humana” para la AND y el EST.

Leigh Simmons, bióloga evolutiva de la Universidad de Australia Occidental en Crawley y autora del principal estudio, considera que las feromonas humanas probablemente existen, pero aún no se ha identificado ninguna.

¿La falta de higiene puede causar bromhidrosis?

La Clínica de la Universidad de Navarra explica que la bromhidrosis es un término de la dermatología para hablar del “sudor maloliente”.

Aunque el sudor recién secretado no huele, las bacterias en la piel son las que provocan el olor.

La academia indica que la bromhidrosis se define por el olor y no por el exceso de sudor, pues se puede presentar sin necesidad de tener mucho sudor.

Así que concluimos que no tiene relación con la higiene directamente.

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