Así se habrían visto los héroes de la Independencia de México, según la inteligencia artificial

GENERANDO AUDIO...

La IA reimagina a los héroes de la Independencia | Shutterstock – ChatGPT

El Grito de Independencia, ocurrido el 16 de septiembre de 1810, se le atribuye al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la intendencia de Guanajuato; sin embargo, el Gobierno de México atribuye el proceso independentista a otras figuras como Josefa Ortíz de Domínguez, Ignacio Allende y José María Morelos y Pavón.

Para conmemorar el 216 aniversario del Día de la Independencia de México, las herramientas de inteligencia artificial (IA) ChatGPT y Gemini reimaginaron cómo se habrían visto los héroes independentistas, con base en ilustraciones de estos personajes históricos.

Las imágenes que se presentarán a continuación no representan la apariencia legítima de Miguel Hidalgo, Josefa Ortíz de Domínguez, Ignacio Allende y José María Morelos de Pavón, sino que es la interpretación de herramientas de IA.

Así se habrían visto los héroes de la Independencia, según ChatGPT

Los cuatro héroes de la Independencia nacieron entre 1753 y 1769, por lo que no existen registros fotográficos de estos personajes; sin embargo, existen ilustraciones que incluso han sido retomadas para billetes del Banco de México.

Uno TV le pidió a ChatGPT, chatbot de OpenAI, reimaginar dichas ilustraciones como si se tratara de fotos reales, retomando los rasgos que se alcanzan a apreciar y atuendos pero como si estuvieran en la vida real.

“La idea es que esas ilustraciones se vean realistas, no traídas a la época moderna“, fue una de las indicaciones para que la IA generativa pudiera imaginar cómo se veían los héroes de la Independencia en vida.

Miguel Hidalgo

Izquierda: Shutterstock | Derecha: ChatGPT

Josefa Ortíz de Domínguez

Izquierda: Shutterstock | Derecha: ChatGPT

José María Morelos y Pavón

Izquierda: Shutterstock | Derecha: ChatGPT

Ignacio Allende

Izquierda: Shutterstock | Derecha: ChatGPT

Gemini también reimagina a los héroes de Independencia

Gemini, herramienta de IA de Google, también se basó en las ilustraciones disponibles de los héroes de la Independencia Mexicana para imaginar cómo habría sido su apariencia real.

El chatbot tenía la tarea de respetar los rasgos y el atuendo de Hidalgo, Ortíz, Allende y Morelos, aunque no se le ofrecieron mayores precisiones físicas, sino que únicamente se basó en la ilustración bicromática que se le brindó.

En ambos casos, tanto ChatGPT como Gemini no tienen mayores referencias de los rasgos físicos de los cuatro personajes, por lo que pueden existir imprecisiones históricas, incluso en sus atuendos.

Miguel Hidalgo

Izquierda: Shutterstock | Derecha: Gemini

Josefa Ortíz de Domínguez

Izquierda: Shutterstock | Derecha: Gemini

José María Morelos y Pavón

Izquierda: Shutterstock | Derecha: Gemini

Ignacio Allende

Izquierda: Shutterstock | Derecha: Gemini

¿Quiénes fueron estos héroes de la Independencia de México?

Miguel Hidalgo

Nacido en Guanajuato en 1753 y rector del Colegio de San Nicolás, Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote ilustrado que impulsó talleres e industrias para mejorar la vida de sus feligreses indígenas en la parroquia de Dolores.

Tras integrarse a conspiraciones en Valladolid y Querétaro, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 proclamó el célebre Grito de Dolores, encabezando con el estandarte guadalupano a un ejército popular de más de cuarenta mil personas.

Bajo su liderazgo se conquistaron plazas determinantes como Guanajuato y Guadalajara; no obstante, tras sufrir una dura derrota militar en enero de 1811, fue capturado y condenado a muerte, exhibiéndose su cabeza en la Alhóndiga como advertencia.

Reconocido formalmente en 1824 como el Padre de la Patria, la fecha de su histórico levantamiento se consagró como la máxima fiesta cívica nacional, inmortalizándolo como el iniciador de la Independencia.

Josefa Ortíz de Domínguez

María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón, mejor conocida como “La Corregidora de Querétaro”, es una de las figuras emblemáticas de la época de la independencia, según el Gobierno de México.

En 1802 Miguel Domínguez fue nombrado Corregidor de Querétaro y se trasladó a esa ciudad junto con su esposa. Allí Josefa supo ganarse la simpatía de la comunidad criolla, indios y mestizos mediante obras de caridad y protección a favor de los pobres y los desvalidos, de las viudas y los huérfanos.

Josefa Ortiz organizó tertulias, en las que se ideó un plan de insurrección; a ellas concurrieron personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, los hermanos Epigmenio y Emeterio González.

Josefa no sólo ofreció el espacio para realizar las reuniones; también participó activamente informando cualquier noticia y haciendo llegar de manera segura comunicados y correos entre los conjurados.

José María Morelos y Pavón

Nacido en Valladolid y ordenado como sacerdote en 1797, José María Morelos y Pavón se sumó a la lucha insurgente en 1810 tras reunirse con Miguel Hidalgo, quien le encomendó liderar la rebelión en el sur del país.

Pronto destacó por su genio militar al romper el Sitio de Cuautla y dominar plazas clave como Acapulco y Oaxaca; además, rechazó la figura del rey por considerar indispensable fundar una nación plenamente independiente.

En 1813 convocó al Congreso de Chilpancingo y presentó los Sentimientos de la Nación, documento donde abolió la esclavitud y las castas, asumiendo con humildad el título de “Siervo de la Nación”.

Tras ser capturado en Temalaca mientras protegía al gobierno insurgente, fue despojado de sus hábitos eclesiásticos y fusilado en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815, consolidándose como mártir de la patria.

Ignacio Allende

Nacido en 1769 en San Miguel el Grande, Ignacio José de Allende y Unzaga fue un criollo de destacada formación militar que ascendió a capitán en 1797, etapa donde adoptó firmes ideales independentistas al vincularse con círculos liberales.

Tras el fracaso de la conspiración de Valladolid en 1809, organizó el movimiento junto a Juan Aldama y convenció a Miguel Hidalgo de liderarlo, apresurando el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 al verse descubiertos.

Convertido en el brazo militar y estratégico del cura Hidalgo, Allende fue pieza clave en victorias trascendentales del inicio insurgente, tales como la toma de la Alhóndiga de Granaditas y el triunfo en el Monte de las Cruces.

Tras ser traicionado y capturado en Acatita de Baján, Coahuila, fue fusilado y decapitado el 26 de junio de 1811, consagrándose como uno de los más insignes caudillos del movimiento armado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento