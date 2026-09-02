Prohibir celulares en escuelas y limitar redes podría llevar a niños a “lugares más oscuros”, advierten expertos

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¿Es correcto prohibir los celulares en escuelas de México? | Foto: Shutterstock-IA

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó foros con docentes para debatir la regulación de celulares y redes sociales en las escuelas de México, argumentando su exposición a contenido sexual, extorsiones y reclutamiento delictivo. Al momento, no hay medidas oficiales contra los dispositivos móviles en los planteles educativos.

Por otro lado, Meta aceptó limitar el acceso a Instagram y Facebook a menores de edad en Estados Unidos (EE.UU.), como parte de un acuerdo en un sonado caso judicial en el que se acusó al gigante tecnológico de favorecer la adicción a las redes por parte de menores de edad.

Un grupo de especialistas se reunió este miércoles en la Ciudad de México para discutir ambas medidas, asegurando que prohibir y limitar las herramientas tecnológicas únicamente podría orillar a los menores de edad “a las zonas más oscuras del internet“.

Alejandro Calvillo, Juan Manuel Casanueva y Juan Martín Pérez | Foto: Uno TV

¿Prohibirles el celular y las redes a los menores es la solución?

Australia fue uno de los primeros países en limitar el uso de celulares en escuelas y una de las conclusiones es que los menores encontraron formas clandestinas de usar la tecnología, según Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

“No olvidemos que niños, niñas y adolescentes tienen muchas habilidades digitales y, en una consulta con 5 mil niños, niñas y adolescentes australianos, dijeron: ‘Nos orillan a las zonas más oscuras del internet’. Juan Martín Pérez, Tejiendo Redes Infancia

Además, en Australia también se prohibió que los adolescentes de 16 años tengan cuentas en ciertas plataformas de redes sociales. Ante ello, los jóvenes recurrieron a VPNs para poder acceder a estas apps bloqueando la dirección IP.

Por otro lado, aseguró que los menores australianos crearon sus propias aplicaciones con inteligencia artificial (IA), dificultando la vigilancia por parte de los padres de familia, y usaron a sus mascotas para verificar su edad.

“Creo que tenemos que asumir que no toda buena intención termina cumpliendo sus objetivos de protección”, remató Juan Martín Pérez.

Por su parte, Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, aseguró que su experiencia con las infancias le ha demostrado que las juventudes son capaces de darle la vuelta a la situación y desencadenar otros riesgos.

“Son buenos y buenas con la tecnología, le van a dar la vuelta, van a conseguir otro teléfono y ahí es cuando la confianza se va a romper y otros riesgos pueden llegar a suceder”. Juan Manuel Casanueva, SocialTIC

Desde su punto de vista, mantener la confianza entre padres e hijos es fundamental para evitar que los propios tutores se vean en la necesidad de implementar aplicaciones de control parental.

“De 10 apps de control parental en la Google Play Store, muchas de ellas son tecnología espía“, por lo que alertó que la falta de confianza en el núcleo familiar incluso podría derivar en vulneraciones de privacidad.

¿Cuáles son las posibles soluciones frente a los niños y la tecnología?

Las problemáticas que pueden surgir con respecto al uso de celulares y redes sociales por parte de menores de edad sí requieren de atención; sin embargo, la prohibición no es el camino a seguir, según Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

“Hay que actuar, no con prohibiciones, sino con regulaciones y hay que involucrar a las comunidades. La imposición puede ser contraproducente”. Alejandro Calvillo, El Poder del Consumidor

Con regulaciones que indiquen el uso correcto del celular o las redes sociales podría ayudar a los maestros mexicanos a tener cierta autoridad de en qué momento se puede usar y para qué.

Por otro lado, Calvillo aseguró que la propuesta de la SEP debe venir acompañada por el diálogo entre maestros, alumnos y padres de familia para comprender los daños del mal uso de la tecnología.

“Esto debe ser acompañado de una alfabetización digital, que es lo que se está proponiendo: que los niños conozcan los beneficios y riesgos. Las escuelas pueden ser un centro de educación a la comunidad escolar, que incluye a los padres de familia“, señaló.

Con respecto a la problemática que enfrenta Meta, y otras plataformas de redes sociales, Calvillo alertó por el modelo de negocio que se centra en la venta de publicidad a través de algoritmos mejorados con IA.

Al respecto, mencionó: “Han alcanzado un nivel de persuasión-manipulación como resultado de la vigilancia y recopilación de datos muy precisos sobre los gustos, fobias, diálogos y sus búsquedas“.

Finalmente, alertó que esta información se usa para mostrar publicidad personalizada que agudiza inseguridades, fortalece adicciones, profundiza malos hábitos y agudiza el aislamiento social de los jóvenes usuarios.

Así fue como México propuso regulaciones a los celulares en escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió los foros para informar sobre la regulación del uso de celulares y redes sociales en las escuelas del país, al advertir riesgos para niñas, niños y adolescentes relacionados con la exposición a contenido sexual, violencia, extorsiones y reclutamiento delictivo.

Durante el primer Foro Nacional sobre Tecnología en la Educación, realizado en Nuevo León, el titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que existe un consenso creciente entre autoridades educativas para establecer reglas sobre el uso de dispositivos móviles dentro de los planteles.

Delgado reconoció que 17 estados de la República Mexicana ya cuentan con algún tipo de regulación para el uso de celulares en las escuelas, mientras que otras cinco entidades mantienen discusiones sobre posibles medidas.

Asimismo, aclaró que la intención no es prohibir los dispositivos, sino evitar su uso indiscriminado durante la jornada escolar.

El secretario señaló que diversos estudios han documentado que los menores pueden quedar expuestos a contenidos que ni siquiera buscan activamente en internet.

“Hay evidencia de que tienes acceso a contenido indeseado, incluso que ni siquiera los jóvenes o adolescentes buscan, como pornografía, violencia, como acoso sexual”, señaló.

Como parte de la discusión, la SEP realizó una consulta nacional con más de un millón de docentes durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, que se realizó el pasado 24 y 25 de agosto.

Mario Delgado informó el pasado 31 de agosto que el 81% de los maestros encuestados en línea, la semana pasada, dijeron estar de acuerdo en que se emitan lineamientos para regular el uso de celulares en las escuelas.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre los efectos que puede generar el uso excesivo de teléfonos celulares y redes sociales entre niñas, niños y jóvenes, por lo que defendió la necesidad de establecer reglas dentro de las escuelas.

“Si uno está todo el día metido en el celular, pues entonces ¿a qué hora juega con sus amigos, amigas? Si uno está metido todo en el celular, ¿a qué hora lee? A ver, ¿quién sabe jugar con el resorte?”, cuestionó.

Hasta el momento, no se han establecido las medidas de regulación contra los celulares y redes sociales en los planteles mexicanos, por lo que no son oficiales hasta el momento.

¿Y cuáles fueron las medidas acordadas entre Meta y EE.UU.?

Como parte del acuerdo para poner fin al juicio de adicción a redes, Meta también aceptó establecer un bloqueo nocturno predeterminado entre la medianoche y las 06:00 horas para usuarios menores de 18 años en apps como Facebook e Instagram, el cual sólo puede ser modificado por los padres o tutores, según dijo Rob Bonta en un comunicado.

Además, el fiscal general aseguró que, en caso de que el acuerdo se apruebe por el tribunal de Oakland, también se aplicarán los siguientes cambios:

Un límite de tiempo diario predeterminado de dos horas para usuarios menores de 18 años, el cual sólo puede ser modificado por un padre o tutor.

Bloqueo predeterminado de notificaciones para usuarios menores de 18 años entre las 22:00 y las 07:00 horas, así como durante el horario escolar.

Un mecanismo mejorado para que los adolescentes denuncien contenido potencialmente perjudicial y la obligación de que Meta responda al 90 % de dichas denuncias en un plazo de seis horas.

La prohibición de mostrar el número de “me gusta” o reacciones a los usuarios menores de 18 años.

La prohibición de filtros de imagen que simulan procedimientos estéticos para usuarios menores de 18 años.

La opción para que los usuarios menores de 18 años tengan un “feed” no personalizado; es decir, que no utilice algoritmos para dirigirles contenido diseñado específicamente para mantenerlos desplazándose por la pantalla indefinidamente.

Fuente: Rob Bonta

Bonta también aseguró que Meta acordó mantener, revisar y mejorar las medidas de seguridad existentes para el contenido dirigido a adolescentes y creará herramientas mejoradas de supervisión parental.

“Meta implementará medidas sólidas de verificación de edad para detectar a usuarios menores de 18 años, así como medidas para identificar y eliminar de sus plataformas a niños menores de 13 años“, agregó.

Por otro lado, la empresa de tecnología contratará a un auditor independiente que contará con amplio acceso a información y recursos, presentará informes periódicos y tendrá la facultad de comunicar cualquier inquietud a los Fiscales Generales.

Finalmente, Meta estará sujeta a una orden judicial que le prohíba realizar nuevas declaraciones falsas, engañosas o fraudulentas sobre sus funciones de seguridad.

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