El infinito problema de seguridad para niños en Roblox: lo que deben saber los padres

Roblox, una de las plataformas de videojuegos más populares entre niñas y niños, vuelve a colocarse en el centro de la polémica por los riesgos de seguridad que enfrentan los menores de edad.

Especialistas y casos documentados advierten que Roblox se ha convertido en un espacio vulnerable para delitos como abuso sexual, intentos de secuestro, manipulación y contacto con depredadores que se hacen pasar por otros menores a través de avatares y chats.

De acuerdo con lo expuesto en el noticiero de “A las Nueve en Uno”, la plataforma cuenta con 44 millones de usuarios menores de edad, lo que la convierte en uno de los entornos digitales con mayor exposición infantil a nivel global.

Roblox y una base de usuarios integrada, en su mayoría, por niños

Jonathan Coutiño, colaborador de Nación Gamer, explicó que Roblox enfrenta problemas constantes debido al perfil de sus usuarios.

“Roblox, no importa cuándo vean este video, está en problemas. Siempre tiene una polémica porque su base de usuarios principalmente son niños. Y niños, me estoy hablando de niños desde 8, 9 años, menores de edad”. Jonathan Coutiño

El especialista detalló que, a diferencia de otros videojuegos, Roblox funciona como una plataforma donde los usuarios crean experiencias, juegos y contenidos propios, lo que amplía los riesgos.

“Es uno de los juegos que tiene una base de jugadores continua más amplia y casi todos son menores de edad”.

Un epicentro atractivo para depredadores

Coutiño advirtió que los delincuentes aprovechan esta dinámica para infiltrarse en la plataforma. “Es un epicentro para los pedófilos, entonces es algo que se toma en cuenta”.

Explicó que el método más común consiste en que adultos se hagan pasar por niños para entablar contacto con menores.

“Lo más común y lo más básico es que una persona mayor de edad que tenga una tendencia pedófila haga su cuenta falsa, se haga pasar por niño, tenga estos mismos filtros… y como son niños, como son impresionables, los engatusas”. Jonathan Coutiño

El entrevistado subrayó que este tipo de contacto puede escalar rápidamente a situaciones de alto riesgo fuera del entorno digital.

Robux, dinero real y una zona gris legal

Uno de los puntos más controvertidos de Roblox es la posibilidad de que los menores generen ingresos a través de la plataforma.

Coutiño explicó que los niños pueden crear juegos, ropa o artículos virtuales que otros usuarios compran con Robux, la moneda interna del sistema.

“Los niños pueden hacer sus propios contenidos, sus propias experiencias, sus propios juegos y venderlos. Y reciben dinero, sí”. Jonathan Coutiño

Sin embargo, señaló que Roblox obtiene una ganancia directa de estas transacciones.

“A Roblox le cae una tajada porque es el que está poniendo los fierros para que eso funcione”.

Esto, dijo, abre un debate complejo sobre trabajo infantil digital. “Si esta empresa multimillonaria está ganando dinero con trabajo infantil, ¿dónde trazamos la línea?”.

Filtros de seguridad que no siempre funcionan

Roblox ha implementado recientemente sistemas de verificación facial para limitar la interacción entre usuarios de distintas edades. No obstante, Coutiño reconoció que el sistema aún presenta fallas. “Todavía es imperfecto y hay mucho error… sobre todo por la IA”.

Incluso, explicó que se han reportado casos donde imágenes generadas por inteligencia artificial logran burlar la verificación. “Te lo toma como una persona real. Entonces eso todavía no es perfecto”.

Casos reales: cuando el control parental no basta

El especialista recordó el caso de un adolescente de 15 años en Estados Unidos que desapareció tras conocer a una persona contactada en Roblox, pese a que sus padres habían activado controles parentales.

“El problema es que el niño hizo una cuenta secreta con un correo diferente y pudo violar estos filtros de seguridad”. Jonathan Coutiño

También mencionó casos ocurridos en México, donde menores aceptaron viajar para conocer a personas contactadas en la plataforma.

“Si a ti te dicen como un adolescente de 13 o de 9 años: ‘oye, te voy a pagar un viaje’, vas a decir que sí”.

El papel clave de madres y padres

Coutiño enfatizó que ninguna herramienta digital sustituye la supervisión directa de los adultos. “La mejor forma de prevenir siempre es saber qué están jugando tus hijos, con quién están jugando tus hijos y a qué están jugando”.

Comparó la situación con la vida cotidiana. “Tú no mandas a tu hijo solo al parque a jugar con cualquier desconocido. ¿Por qué si los mandas a internet?”.

También reconoció que muchos controles parentales no son fáciles de usar. “Yo le he intentado a los controles parentales de Roblox y no les entiendo tan fácil”.

Contenido generado por usuarios y límites difusos

Otro foco de debate es la creación de mapas y escenarios polémicos dentro de Roblox, como la recreación de la isla de Jeffrey Epstein.

Coutiño aclaró que este tipo de contenido no proviene directamente de la empresa.

“No hay un desarrollador de Roblox diciendo ‘sí, vamos a meter a Epstein’, porque así no funciona Roblox”. Jonathan Coutiño

El especialista señaló que el reto está en encontrar un equilibrio entre seguridad y censura. “¿En qué momento se convierte libertad de expresión y en qué momento censura? Hay escenarios muy grises”.

Una advertencia clara

El especialista cerró con un llamado directo a madres y padres de familia. “Traten de involucrarse en lo que hacen sus hijos. Supervisión de los papás. No solamente en Roblox, en cualquier videojuego”.

Roblox sigue siendo una plataforma masiva y atractiva para los menores, pero los riesgos persisten. La vigilancia activa y el acompañamiento familiar siguen siendo la principal barrera de protección frente a un problema que, por ahora, parece no tener fin.

