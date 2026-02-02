Profeco detecta irregularidades en pastas dentales, seis incumplen con las normas

GENERANDO AUDIO...

Elegir una pasta dental no solo depende del sabor. Foto: Shutterstock/

La Procuraduría Federal del Consumidor(Profeco) realizó un estudio sobre la calidad de distintas pasta dentales que se venden en México y detectó diferencias importantes en contenido de flúor, pH, etiquetado e información comercial en al menos seis presentaciones.

A través de la Revista del Consumidor, el análisis de Profeco incluyó productos anticaries, blanqueadores y para dientes sensibles, tanto en presentaciones familiares como individuales.

¿Qué irregularidades encontró Profeco en las pastas dentales?

Seis pastas no cumplieron con lo proporcionado con su información:

La pasta MITCH declara tener 100 ml; no obstante solo cuenta con 90.40, por su parte las pastas G-U-M Ortho y G-U-M SensiVital no ostentan el nombre, la denominación o razón social del importador; por lo que no presentan su información comercial completa.

Foto: Revista del Consumidor/Profeco

En información incorrecta con el símbolo de la unidad de su contenido neto se encuentran las pastas MITCH con clorofila y con carbón activo; ambas no corresponden con lo establecido en la NOM-008-SE-2021, por lo que incumplen con la NOM-141-SSA1/SCFI-2012

Si bien la Procuraduría aclaró que estas fallas no necesariamente implican un riesgo sanitario, si representan un problema de transparencia y calidad para el consumidor, ya que se paga por una cantidad o beneficio que no siempre se cumple.

¿Qué revisó Profeco en las pastas dentales y qué marcas analizó?

Para conocer si las pastas dentales cumplen con lo estipulado, Profeco aplicó un estudio técnico a 46 productos disponibles en supermercados y farmacias del país.

El organismo verificó que cada producto declarara correctamente su contenido neto, es decir, que la cantidad de pasta dentro del envase coincidiera con lo indicado en la etiqueta.

También se evaluó que el nivel de pH de las fórmulas, se encontrara entre los 4.5 y 10.5; ya que un producto demasiado ácido puede debilitar o desgastar el esmalte dental. Aunado a ello se revisó la concentración de flúor, ingrediente generalmente entre mil y mil 450 partes por millón, así como compuestos como monofluorofosfato de sodio.

Foto: Gettyimages

Además, se analizaron los edulcorantes utilizados, como sorbitol, sacarina sódica o sucralosa, para confirmar que fueran seguros para el consumo.

Entre las marcas revisadas se encontraron presentaciones de Colgate, Oral-B, G-U-M, Green Doctor, Kemphor, ARM & HAMMER, MITCH y Sensodyne en diversas versiones blanqueadoras y en gel.

Estas pastas presentaron niveles de pH cercanos a neutro (entre 7.7 y 8.1) y diferentes concentraciones de flúor, por ejemplo:

1000 a 1100 ppm de flúor

0.76% de monofluorofosfato

hasta 1450 ppm en algunas fórmulas

También se identificaron edulcorantes como sorbitol, sacarina sódica y sucralosa.

Ante esto, la dependencia aconsejó elegir un dentífrico según las necesidades (anticaries, sensibilidad o blanqueamiento) del consumidor, leer etiquetas y seguir instrucciones.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.