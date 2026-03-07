Los 10 ciberataques que más sufren las mujeres: sextorsión, estafas románticas y más

GENERANDO AUDIO...

Las “nudes” pueden terminar en venganza o sextorsión | Foto: Getty Images

La violencia contra la mujer también se ejerce en el entorno digital, donde se ha registrado un aumento de ciberataques con razón de género que, impulsados por inteligencia artificial (IA), se enfrentan a incidentes que van desde la extorsión conocida como “sextorsión” hasta otro tipo de estafas.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que los expertos en ciberseguridad de la compañía Panda Security alertó, a través de la agencia Europa Press, por el aumento de ciberataques registrado que afecta especialmente a las mujeres, incluyendo métodos de ciberacoso y violencia digital.

La violencia digital no perdona a las mujeres

Aunque los ciberataques afectan tanto a hombres como a mujeres, las vulneraciones con razón de género son más concretos, pues entra en juego un componente de daño reputacional, sexual y de control, según los expertos.

En los ataques de sextorsión, ciberacoso o “deepfakes” íntimos, las principales afectadas suelen ser las mujeres, de acuerdo con Panda Security y Europa Press.

Tan solo en Estados Unidos, durante el año fiscal 2022, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) recibió más de 3 mil pistas relativas a sextorsión.

Por esta razón, los expertos de ciberseguridad pusieron sobre la mesa cómo la adopción de herramientas de inteligencia artificial están amplificando estos ataques hacia las mujeres.

Los deepfakes, videos falsos hechos con IA, se usan para la pornografía u otras formas de abuso, lo que compone “una mezcla de fraude, acoso y manipulación que se apoya en redes sociales, mensajería y plataformas de citas”, según Hervé Lambert, director de Operaciones Globales de Consumo de Panda Security.

Los 10 ataques más frecuentes que sufren las mujeres

Deepfakes

Uno de los fenómenos que más se repite es el de los ‘deepfakes‘ íntimos, que son imágenes o vídeos de contenido sexual creados o manipulados con IA utilizando imágenes de mujeres para que parezcan reales, según los expertos.

Estos vídeos se utilizan, habitualmente, como una parte de “acoso, chantaje o daño reputacional“, según Lambert, con el objetivo de “humillar, intimidar o controlar a la víctima”.

Para evitar este tipo de abusos, recomendó “limitar al máximo la circulación de imágenes íntimas” ya sea a través de servicios de mensajería o almacenamiento en la nube, así como proteger las apps con contraseñas o con autenticación de dos factores.

Sextorsión

La sextorsión es otra de las amenazas digitales más explotadas, que se basan en un chantaje en el que el atacante amenaza con publicar imágenes o vídeos íntimos de la víctima, sean reales o no, en caso de que esta última no acceda a determinadas exigencias.

En su forma más tradicional, este contenido se obtiene mediante engaños, por ejemplo, a través de una app de citas; sin embargo, con la IA, los ciberdelincuentes pueden fabricar ellos mismos las imágenes o vídeos con apariencia realista, a partir de fotografías públicas de la víctima.

En estos casos, los actores maliciosos se aprovechan de la manipulación emocional y la presión psicológica, por lo que, es relevante limitar quién puede acceder a publicaciones o a quién se envían mensajes.

Igualmente, cabe destacar que se ha de desconfiar de aquellos perfiles que “intenten llevar rápidamente la conversación al terreno íntimo”, como ha reflejado Lambert.

Estafas románticas

Las estafas románticas son otro de los puntos donde los ciberdelincuentes se enfocan en las mujeres, que cada vez son más sofisticadas gracias a la IA.

En estos fraudes, el atacante suele crear un perfil falso en redes sociales o aplicaciones de citas para construir una relación con la víctima.

A pesar de que esta interacción puede durar hasta meses con conversaciones frecuentes y personales, se trata de una relación falsa, con lo que una vez la confianza está establecida, el estafador pide dinero aprovechándose de la relación.

De la mano de la IA, estas estafas son capaces de adaptarse a la personalidad de cada víctima para conseguir resultados más óptimos y mejores engaños, incluso con manipulación emocional.

En este marco, es esencial identificar y verificar la identidad de la persona con la que se interactúa ‘online‘, por ejemplo, solicitando videollamadas espontáneas.

Suplantaciones de identidad

La IA también está potenciando otros fraudes como el clonaje de voz para suplantar identidades y, con ello, engañar a terceros para pedir dinero urgente mediante llamadas o, incluso, generar vídeos en los que parece que alguien conocido está hablando.

“Como la credibilidad aumenta cuanto más material de audio y video tenga el delincuente, las personas con mayor visibilidad pública son las más vulnerables”. Hervé Lambert, director de Operaciones Globales de Consumo de Panda Security.

Sin embargo, es posible establecer una palabra clave o frase de verificación con familiares y personas cercanas para confirmar la identidad en situaciones urgentes.

Phishing

De la misma forma actúa el ‘phishing‘ hiperpersonalizado, donde los ciberdelincuentes utilizan mensajes que imitan comunicaciones legítimas para robar datos, o el secuestro de cuentas en redes sociales para estafar a los contactos de la víctima.

Por ejemplo, simulan comunicaciones de empresas, bancos, recursos humanos o, incluso, invitaciones a eventos profesionales u oportunidades profesionales falsas.

En el caso del secuestro de cuentas, el atacante consigue acceder al perfil de una persona y se hace pasar por el usuario para pedir dinero o difundir contenido ofensivo o intimidatorio.

El secuestro de cuentas puede llevarse a cabo mediante ‘phishing‘ o el SIM swapping (duplicado de tarjeta). En estos casos, vuelve a ser indispensable la autenticación en dos factores.

Otros ciberataques contra las mujeres: brigading, doxin y stalkerwares

A estas amenazas se suman formas de acoso digital, prácticas que en muchos casos están vinculadas a dinámicas de control o violencia de género, como:

Brigading : ataques coordinados de múltiples cuentas)

: ataques coordinados de múltiples cuentas) Doxing : publicación de datos personales para intimidar)

: publicación de datos personales para intimidar) Uso de ‘stalkerware’: para espiar móviles de las víctimas sin consentimiento

El brigading ocurre cuando muchas cuentas atacan de forma organizada a una persona en internet, y lo sufren más mujeres porque “suele estar alineado con misoginia y estereotipos de género“, como ha explicado el experto.

Esto se realiza con el fin de intimidar, desacreditar o silenciar a la víctima, expulsándola incluso de espacios públicos.

El doxing consiste en recopilar y publicar datos personales en internet, como la dirección de trabajo, con intención de facilitar el acoso o la intimidación.

De la misma forma, los ‘stalkerwares‘ buscan acceder a la ubicación, los mensajes o las fotos, para espiar a parejas o exparejas, que muchas veces se ven envueltas en situaciones de violencia de género.

Con todo ello, desde Panda Security han subrayado que, en caso de ser víctima de alguno de estos ataques, se aconseja no ceder a chantajes, guardar pruebas y denunciar tanto en las plataformas afectadas como ante las autoridades lo más rápido posible.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.