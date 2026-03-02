Temporada de Huracanes 2026: SMN confirma fecha de inicio y advierte por formación de El Niño

GENERANDO AUDIO...

Imagen del huracán Melissa, en 2025. Foto: Reuters

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la temporada de huracanes de este año en el Océano Pacifico dará inicio el 15 de mayo de 2026; mientras que en el Atlántico, comenzará el 1 de junio de 2026. Además, alertó sobre la posible formación del fenómeno climático El Niño.



Fabián Vázquez, coordinador general de SMN explicó que de formarse El Niño, podría tener un impacto en el clima de la región, ya que el fenómeno puede provocar el calentamiento de la superficie en el Pacífico.

“Cuando es año de El Niño, generalmente se forman más ciclones en el Pacífico y se forman menos ciclones en el Caribe y Golfo de México, entonces hay que estar muy pendientes”, advirtió durante la inauguración del Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) este lunes.

¿Cómo será la temporada de huracanes en 2026?

Fabián Vázquez detalló que actualmente no cuentan con el número de los ciclones que se presentarán en la temporada 2026.

“Todavía estamos en los análisis preliminares de la temporada, la verdad es que es temprano”, dijo.

Por su parte, la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que los riesgos asociados a los ciclones tropicales son reales y están en aumento.

La funcionaria recordó que la temporada 2025 en el Atlántico registró tres huracanes categoría 5, siendo la segunda ocasión en la historia en que más de dos tormentas alcanzan la máxima intensidad en una misma temporada.

De igual forma destacó que basta un solo ciclón tropical que toque tierra para revertir años de desarrollo, y recordó el caso del huracán Melissa, uno de los más potentes registrados en la cuenca del Atlántico, con una racha de viento récord de 400 kilómetros por hora y el impacto más intenso en Jamaica en casi un siglo.

Melissa llego hasta la categoría 5. FOTO: Reuters

¿Qué implica la llegada de El Niño?

El Niño es un patrón climático en el Océano Pacífico que pueden afectar el clima en todo el mundo, advirtió la NOAA.

La formación de El Niño trae consigo algunos efectos climáticos peligrosos para la región;de acuerdo con un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los efectos de El Niño, de manera general podemos destacar que hay:

Aumento de las temperaturas globales

Sequías o fuertes lluvias en algunas regiones

Pérdida de bosques tropicales

Condiciones favorables para la formación de incendios forestales

Deshielo acelerado de los casquetes polares

Blanqueamiento y mortandad en los corales

Sin embargo, la máxima casa de estudios aclaró que cada manifestación de El Niño es única, lo que complica la delimitación de un escenario específico para México.

Para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los fenómenos de El Niño suelen estar asociados a temperaturas globales y regionales superiores a la media, lo que aumenta la frecuencia y la intensidad de las olas de calor en diversas regiones del mundo.

“Para finales del verano hay una probabilidad del 50-60% de formación de El Niño, aunque la incertidumbre del modelo sigue siendo considerable“, dijo la NOAA el pasado 12 de febrero.

