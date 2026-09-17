Es el 19 de septiembre; cómo activar la alerta sísmica en tu celular para el Simulacro Nacional 2026

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¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular? | Foto: Cuartoscuro – IA

La alerta sísmica sonará en casi 80 millones de celulares durante el segundo Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre, según anunció el Gobierno de México este jueves. Por otro lado, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) aseguró que solo hay tres requisitos para que suene la alerta en un dispositivo móvil.

El Simulacro Nacional 2026 se realizará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado y, de manera simultánea, la alerta sísmica también sonará en 23 mil altavoces.

¿Qué necesitas para que suene la alerta sísmica en tu celular?

Los celulares deben contar con tres requisitos fundamentales para recibir la alerta sísmica durante el Simulacro Nacional del 19 de septiembre, según la SECIHTI:

Deben estar encendidos durante el momento del simulacro

Es necesario que estén conectados a las redes 2G, 3G, 4G o 5G

El sistema operativo del celular debe estar actualizado y sin modificaciones

Fuente: SECIHTI

🚨📲 ¡La alerta sísmica del Simulacro llega a tu celular!



🗓️ Sábado 19 de sep | 🕚 12:00 h (Centro)

Mantén tu teléfono conectado a la red celular y con el sistema operativo actualizado. ¡Sumémonos a la prevención!#SimulacroNacional2026



Liga: https://t.co/jLGYxdurD7 pic.twitter.com/SULcJDnvNr — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) September 14, 2026

Cabe destacar que el mensaje de alerta no tiene ningún costo y no es necesario que los usuarios tengan datos o saldo disponibles, según la dependencia mexicana.

¿Cómo asegurarse de recibir las alertas?

Todos los celulares deberían contar con las alertas de seguridad; sin embargo, es pertinente revisar en la configuración de los dispositivos si las alertas gubernamentales están o no habilitadas.

Android

Entra a “Ajustes”

Selecciona “Notificaciones”

Presiona “Ajustes Avanzados”

Ingresa a “Alertas de Emergencia Inalámbricas”

Activar las alertas en vivo

iOS (iPhone)

Entra a “Configuración”

Ingresa a “Notificaciones”

Scrollea hasta “Alertas Gubernamentales”

Se pueden activar otras opciones: Alerta Amber Alerta de Ejercicio Alerta Extrema Alerta Grave Mensajes de información Mensajes de prueba



¿Qué es el Sistema de Alertamiento Masivo?

El Sistema de Alertamiento Masivo es una herramienta que permite enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares ubicados en una zona geográfica específica ante situaciones de emergencia o desastres naturales, utilizando las antenas de la red celular.

Este sistema puede emplearse para sismos, inundaciones, huracanes y otros eventos de riesgo. De acuerdo con la información disponible, el sistema fue probado durante el simulacro del 19 de abril de 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde alcanzó una cobertura del 98%.

Con estos cambios, las autoridades buscan mejorar la comunicación de emergencias y reducir la confusión en momentos críticos para la población.

Todo lo que debes saber del Simulacro Nacional 2026

El Segundo Simulacro Nacional se realizará a las 12:00 horas del próximo sábado 19 de septiembre en todo el país.

A las 12:10, se instalará el Comité de Emergencias, órgano que informará sobre los simulacros realizados en cada entidad.

Cabe señalar que, a las 07:19 horas, se izará a media asta la bandera mexicana en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, en una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo de todo este protocolo es concientizar a la ciudadanía; fortalecer la preparación y respuesta de las autoridades y fortalecer la autoprotección.

También se implementará un Plan Familiar, donde se destaque las responsabilidades de cada integrante de una familia cuando ocurra un sismo.

Los simulacros nacionales son una conmemoración a los sismos registrados en septiembre de 1985 y 2017.

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