“Ley KIDS”: Unión Europea plantea prohibir las redes sociales a menores de 13 años

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Ley KIDS plantea límites a menores en redes sociales en Europa | Shutterstock – IA

La Unión Europea (UE) presentó este jueves la Ley KIDS para mejorar la seguridad en línea de los niños en todos los países miembros. Esta propuesta prohíbe que las plataformas de redes sociales den acceso a niños menores de 13 años y establece una edad mínima de 15 años para que menores abran una cuenta propia.

La Comisión Europea planteó un enfoque gradual y que los proveedores de servicios ahora deban demostrar que sus servicios son seguros por diseño y adecuados para la edad de los usuarios, según se anunció este jueves a través de un comunicado de prensa.

“La Ley KIDS está invirtiendo la carga de la prueba: corresponde a las plataformas demostrar que son seguras desde el diseño, y volvemos a poner a los padres en el ‘asiento del conductor’, dándoles herramientas para ayudar a sus hijos“, según Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Today we proposed the EU KIDS Act.



No social media under the age of 13. No personal accounts under the age of 15. That’s our recommendation.



As European Commission President, @vonderleyen said: “The question is not whether kids should have access to social media. The question… pic.twitter.com/ZNPbSSXl0c — European Commission (@EU_Commission) September 17, 2026

La propuesta legislativa se presentó al Parlamento Europeo y al Consejo con vistas a iniciar el proceso legislativo para su examen y eventual adopción.

¿Qué establece la Ley KIDS de la Unión Europea?

La Comisión Europea informó este 17 des eptiembre que la propuesta de Ley KIDS de la UE se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales de protección a los menores de edad:

1. Retraso en las redes sociales

En primer lugar, la Ley KIDS propone que los niños solo puedan crear cuentas autónomas en plataformas de redes sociales a partir de los 15 años, mientras que para los niños de entre 13 y 15 años, se exija un control parental.

“Para los niños entre 13 y menos de 15 años, la propuesta exige el control parental, lo que permite a los tutores establecer mini cuentas a las que los niños pueden acceder a través de la cuenta del tutor”. Comisión Europea

La medida pretende permitir acceder a redes sociales y plataformas de videos apropiadas a su edad, según el comunicado de las autoridades europeas.

Y exigen que las minicuentas sean diseñadas con salvaguardias para reconocer el papel de los tutores en el apoyo al desarrollo autónomo y seguro de sus hijos en línea, incluyendo:

Contactos sociales limitados

Tiempo de pantalla limitado de hasta una hora diaria

De esta manera, los niños menores de 13 años no podrán acceder a las redes sociales; sin embargo, podrán acceder a servicios especialmente diseñados para compartir videos a través de cuentas administradas por su tutor.

Las plataformas deberán ofrecer a los padres o tutores una herramienta fácil de usar para restringir el uso del dispositivo del adulto a los servicios adaptados.

2. Seguridad desde el diseño

El segundo punto fundamental de la Ley KIDS es imponer obligaciones para todos los servicios en línea que ofrecen servicios de redes sociales, videos, videojuegos en línea, asistentes de IA y chatbots a usuarios menores de 18 años.

Entre las obligaciones que se les plantearán a las plataformas se encuentran:

Prohibir las características adictivas

Restringir las fuentes de recomendación basadas en perfiles que arrastran a los menores a contenido nocivo

Prohibir el desplazamiento infinito

Detener los trucos de recompensa y las notificaciones push durante horas de sueño

Establecer medidas para evitar el contacto no solicitado de extraños

Fuente: Comisión Europea

“Además, los compañeros de IA y los chatbots deben estar desactivados por defecto y no pueden simular relaciones interpersonales de manera que creen dependencia emocional“, establece la propuesta de la UE.

Los perfiles de menores deben ser privados por defecto, con geolocalización, cámara y acceso al micrófono desactivados de manera predeterminada.

Finalmente, los servicios en línea deben ofrecer a los menores formas fáciles de bloquear y silenciar a los usuarios, herramientas eficaces de gestión del tiempo y sistemas de recomendación seguros que los menores puedan controlar.

3. Garantía de edad para preservar la privacidad

La Ley KIDS también establece que los servicios en línea y tiendas de apps deben utilizar herramientas de garantía de edad, para lo cual, plantearon usar la aplicación de verificación de edad de la propia Unión Europea.

“Pueden, por ejemplo, utilizar la app de verificación de la edad de la UE, que no conserva documentos de identidad ni datos biométricos, cumpliendo así las máximas garantías de protección de la privacidad”. Comisión Europea

La propuesta también plantea que los Estados miembros participen estrechamente en la creación de este ecosistema.

Además, los proveedores de servicios de redes sociales y plataformas de intercambio de videos serán llamados para realizar la verificación de la edad cuando un usuario abra una nueva cuenta.

Cuando se trate de cuentas existentes, los proveedores deberán estimar la edad del usuario en función de proxies razonables como la fecha de creación de la cuenta o detalles de la tarjeta de crédito vinculad.

4. Aplicación efectiva

Finalmente, la Ley KIDS obliga a los prestadores de plataformas en línea de gran tamaño a hacerse responsables de demostrar que sus servicios son “seguros desde el diseño“.

Las plataformas estarán obligadas a presentar un plan de cumplimiento a la Comisión Europea y a un auditor independiente que evaluará exhaustivamente el nuevo servicio, característica o función.

“La Comisión puede solicitar al proveedor que proponga medidas correctoras si, sobre la base del informe del auditor, considera que el plan de cumplimiento contiene alguna deficiencia“, precisó el comunicado.

La propuesta también planteó procedimientos de ejecución acelerados contra los proveedores en caso de incumplimiento de la Ley KIDS, en la que la Comisión debe concluir las investigaciones en un plazo de 90 días.

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