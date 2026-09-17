Preparan segundo simulacro para el 19 de septiembre; alertarán en 80 millones de celulares

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El simulacro se realizará en todo el país. Foto: Cuartoscuro

El Segundo Simulacro Nacional se realizará a las 12:00 horas del próximo sábado 19 de septiembre en todo el país. Las autoridades emitirán alertas en 80 millones de celulares.

Durante la conferencia de prensa mañanera, Laura Velazquez, la coordinadora nacional de Protección Civil, indicó que avanzan con la instrucción de realizar dos simulacros nacionales al año.

El próximo sábado se realizará el Segundo Simulacro Nacional en las 32 entidades del país. A las 07:19 horas, se izará a media asta la bandera mexicana en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, en una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Simulacro Nacional se realizará a las 12:00 horas del día en todo el país. A las 12:10, se instalará el Comité de Emergencias, órgano que informará sobre los simulacros realizados en cada entidad.

Simulacro de sismo sonará en los celulares

Laura Velázquez subraya que la alerta del Segundo Simulacro Nacional sonará en 80 millones de celulares durante el sábado 19 de septiembre. México es el tercer país latinoamericano con un sistema de alerta en telefonía.

También sonará la alerta sísmica en 23 mil altavoces, distribuidos principalmente en el centro del país y entidades del Pacífico.

El objetivo de todo este protocolo es concientizar a la ciudadanía; fortalecer la preparación y respuesta de las autoridades y fortalecer la autoprotección.

También se implementará un Plan Familiar, donde se destaque las responsabilidades de cada integrante de una familia cuando ocurra un sismo.

Los simulacros nacionales son una conmemoración a los sismos registrados en septiembre de 1985 y 2017.

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