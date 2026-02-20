¿Cómo está Punch? Zoológico explica por qué el bebé macaco que abraza a su peluche volvió a “ser rechazado”

GENERANDO AUDIO...

Punch con su peluche.

Punch, es un pequeño macaco japonés de seis meses que se volvió viral por abrazar a su peluche de orangután tras ser rechazado por su madre. Pero, un nuevo video lo ha puesto de nuevo en la conversación, provocando millones de reproducciones en redes sociales.

En las nuevas imágenes, que se capturaron el 19 de febrero, se ve cómo Punch deja su peluche e intenta acercarse a otra cría del grupo, pero éste lo evita y segundos después, un mono adulto lo reprende y lo arrastra.

Zoólogico explica que sucedió y cómo está Punch

Sin embargo, el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa emitió un comunicado donde explicó la situación de Punch.

“Creemos que la que arrastró a Punch esta vez es la madre del bebé con el que Punch trató de interactuar. Es probable que la madre pensó ‘No le hagas algo desagradable a mi hijo”, y reaccionó enojada hacia Punch”, dijo el zoológico a través de un comunicado.

El recinto animal destacó que con estas experiencias, “ha estado aprendiendo los métodos de comunicación necesarios para vivir como un mono dentro del grupo”.

Y agregó:

“Ningún mono ha intentado seriamente atacarlo con la intención real de hacerle daño”. Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa

También aclaró que después de ser arrastrado y protegerse detrás de su juguete de peluche, Punch salió como de costumbre y reanudó la comunicación con otros monos.

Incluso, desde tiempo atrás, el zoológico notó Punch había estado interactuando con más macacos.

La verdadera historia de Punch, el mono que abraza a un horangután de peluche

Punch nació en julio de 2025 y fue nombrado Panchi-kun, o Punch en inglés.

Sobre el rechazo de su madre, Kosuke Shikano, guardián del zoológico narró que la macaco era muy joven cuando dió a luz. Además, era julio y en Japón hace “demasiado calor”.

“El sol era demasiado abrazador, así que estaba bastante agotada”, relató. Y agregó que, apartir de ese momento, el personal lo cuidó.

En enero fue reintroducido en la manada de macacos, pero sin una madre que lo guiara, Punch tuvo dificultades para integrarse.

Posteriormente, sus cuidadores le dieron el peluche de orangután, ahora famoso, para que desarrollara su fuerza muscular, compartió Shunpei Miyakoshi, cuidador de animales del zoológico para ANN Noticias de Japón.

Miyakoshi explicó que las crías de mono se aferran a sus madres por seguridad y para fortalecer sus músculos, para apoyar a Punch, el zoológico probó con toallas enrolladas como sustituto, e incluso con una jirafa. Pero a Punch le gustó especialmente el primate de juguete.

El zoológico ha visto un aumento de visitantes, según una publicación en X, que incluía una foto de Punch con su peluche y una larga fila de personas en la entrada del zoológico.