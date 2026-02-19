México se calienta más rápido que el planeta, podría alcanzar 2.7°C en 2040, advierte UNAM

GENERANDO AUDIO...

México registra una aceleración en su tasa de calentamiento que prácticamente se ha duplicado desde 2012, al pasar de 1.9 a 3.5 grados por centuria, alertó Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM. El especialista advirtió que la situación en el país es compleja.

Estrada Porrúa explicó que la tasa previa calculada era de 3.4 grados por siglo, pero de confirmarse los nuevos datos podría llegar a 5.5 grados por centuria, lo que calificó como una velocidad “enorme”.

“Ya nos hemos calentado más que el planeta y lo estamos haciendo a una velocidad mayor; nos llevó a un valor de 1.9 grados centígrados en 2025 y estamos cerca de alcanzar los dos grados”. Francisco Estrada Porrúa, PINCC de la UNAM

El investigador subrayó que en 2025 el país ya registra 1.9 grados centígrados de aumento y está cerca de alcanzar los dos grados, superando el promedio global.

“Es una velocidad de calentamiento enorme, nos llevaría, por ejemplo, a 2.7 grados centígrados de incremento en la temperatura al 2040”, puntualizó.

Calientamiento global

En el contexto internacional, recordó que el Acuerdo de París fijó como meta no rebasar 1.5°C de aumento en la temperatura global. Sin embargo, ese límite fue superado en 2024, cuando se registró una anomalía promedio de 1.55°C.

“Se estableció la meta de no rebasar 1.5ºC de aumento en la temperatura global, el cual quedó quebrantado a partir de 2024”, indicó.

Por su parte, Michel Grutter de la Mora, director del ICAyCC, advirtió que la capacidad del planeta para secuestrar dióxido de carbono se ha debilitado, incluidos los océanos. “Lo hemos debilitado en esa cualidad de absorberlo, incluso el océano está perdiendo esas facultades”.

Además, llamó a no normalizar la crisis climática: “No nos debemos acostumbrar al cambio climático; es decir, necesitamos reconocer que estamos viviendo una verdadera crisis”.

En cuanto a los impactos, Jorge Zavala Hidalgo señaló que el centro de México muestra un calentamiento particular, aunque 2025 fue menos cálido que 2024 en esa región debido a una mayor precipitación pluvial. Indicó que además de la temperatura deben considerarse variables como sequía, calor oceánico, aumento del nivel del mar y eventos hidrometeorológicos extremos.

Amparo Martínez Arroyo advirtió que el calentamiento proyectado podría acercar a México a los dos grados en una o dos décadas.

“Eso significa que los impactos ya no pertenecen al futuro, sino que están dentro del horizonte de planeación que debe tener cualquier país y gobierno. Se requiere entonces un ajuste de prioridades”, afirmó.

Finalmente, Carlos Gay García recordó que las causas del fenómeno son las emisiones de gases de efecto invernadero y que para enfrentarlo se requieren medidas de mitigación y adaptación. “Una décima de grado más significa que se va a acercar el tiempo en que las cosechas no se den, los rendimientos disminuyan y haya cierto tipo de enfermedades que se manifiesten con mayor dureza”.