Artemis II: la misión de llevará a la humanidad de regreso a la Luna podría despegar el 6 de marzo

Se espera el segundo ensayo general de Artemis II. Foto: AFP

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) informó que el posible lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna podría realizarse el próximo 6 de marzo, siempre que el segundo ensayo general húmedo y la revisión de datos concluyan con éxito.

La agencia fijó el jueves 19 de febrero como el día de llenado de tanques para el segundo ensayo general antes del vuelo de prueba tripulado.

Ensayo general húmedo de Artemis II previo al lanzamiento del 6 de marzo

Durante el fin de semana, equipos técnicos reemplazaron un filtro en el sistema de apoyo terrestre que presuntamente reducía el flujo de hidrógeno líquido durante una prueba parcial realizada el 12 de febrero.

Ingenieros reconectaron la línea con el nuevo filtro y trabajan en restablecer las condiciones ambientales adecuadas para la prueba. La información obtenida permitió planificar un segundo ensayo general húmedo esta semana.

El ejercicio incluirá la carga de propelente criogénico en los tanques del cohete Space Launch System (SLS), la ejecución de una cuenta regresiva simulada, la capacidad de reciclar el reloj y el vaciado de los tanques para practicar procedimientos de limpieza.

El lanzamiento simulado está previsto para las 20:30 horas del 19 de febrero, con un margen de cuatro horas.

Aunque la tripulación de Artemis II no participará directamente, personal realizará prácticas en la plataforma, incluidas maniobras de cierre de escotillas de la nave Orion.

Cuenta regresiva y revisión de datos antes del lanzamiento

Durante el ensayo, el equipo ejecutará una secuencia detallada que incluye dos rondas de los últimos diez minutos de la cuenta regresiva terminal. Se realizarán pausas técnicas en T-1 minuto 30 segundos y T-33 segundos, simulando escenarios reales en los que podrían presentarse inconvenientes técnicos o meteorológicos.

La agencia espacial indicó que no fijará oficialmente la fecha de lanzamiento hasta completar el ensayo y la revisión de datos. No obstante, tras evaluar ventanas adicionales, determinó que el 6 de marzo es la fecha más temprana viable para el despegue, lo que permitiría tiempo suficiente para análisis técnicos y preparación final de la plataforma, el cohete y la nave.

La transmisión en vivo del cohete en la plataforma permanece disponible las 24 horas. Durante el ensayo general, la NASA ofrecerá una cobertura independiente con imágenes adicionales y actualizaciones a través de su blog Artemis.

