Eclipse lunar total 2026: ve cuándo y dónde ver la Luna de Sangre

Será el único en su tipo hasta 2028. Foto: Getty

Un nuevo eclipse está por llegar y será el único de su tipo en 2026. En marzo, el satélite natural de la Tierra se teñirá de rojo cuando ocurra el próximo eclipse lunar total, un fenómeno astronómico que lo transformará en la llamada Luna de Sangre durante varias horas.

Durante varias horas, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra y tiñéndola de tonos rojizos visibles a simple vista.

¿Cuándo se podrá ver el eclipse lunar y dónde?

De acuerdo con el Museo de la ciencia, durante la noche del 2 al 3 de marzo, la tierra se interpondrá entre el sol y la luna, proyectando una sombra que la transformará en una Luna de Sangre con un tono rojo intenso.

Dicho suceso aparecerá desde las 23:04 hasta las 00:02 UTC (Tiempo Universal Coordinado), entre las 17:04 y 18:02 horas del centro de México el 2 de marzo de 2026. Durante ese lapso, la Luna estará completamente inmersa en la sombra terrestre.

A diferencia de los eclipses solares, no se requieren gafas especiales ni equipo de protección. El fenómeno puede observarse directamente.

Se estima que alrededor de 2 mil 500 millones de personas en gran parte de Estados Unidos, Canadá, México, zonas de Asia Oriental y el Pacífico podrán observar al menos alguna fase del evento.

Cabe destacar, que este fenómeno será el único eclipse lunar total de 2026, y el siguiente de esta magnitud no ocurrirá sino hasta 2028. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, bastará con mirar al cielo nocturno para presenciar cómo la Luna cambia gradualmente hasta adquirir ese tono rojo profundo.

¿Por qué la Luna se vuelve roja en un elipse lunar?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en español), un eclipse lunar total sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean casi perfectamente. En ese momento, la Tierra bloquea la luz solar directa y proyecta su sombra (conocida como umbra) sobre la superficie lunar.

Este tono rojo se produce por el mismo fenómeno físico que genera los atardeceres rojizos; pues la atmósfera terrestre filtra la luz azul y permite que las longitudes de onda rojas se desvíen e iluminen la Luna, dándole ese característico color cobrizo.

