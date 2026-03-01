Cómo limpiar el microondas correctamente según la UNAM para evitar bacterias

GENERANDO AUDIO...

Las bacterias generadas no se eliminan solas. Foto: Shutterstock.

¿Tu microondas huele raro o tiene manchas difíciles? Aunque muchos creen que la radiación elimina todo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que no es así y explica cuál es la manera adecuada de limpiar este electrodoméstico para evitar acumulación de bacterias.

El horno de microondas, inventado a partir del hallazgo del ingeniero Percy Spencer en 1945, se ha convertido en un básico del hogar por su practicidad. Sin embargo, su uso constante también implica riesgos si no se limpia con frecuencia.

¿Cómo limpiar el microondas correctamente, según la UNAM?

De acuerdo con doctora María del Rosario Morales Espinosa, jefa del Laboratorio de Genómica Bacteriana del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, los restos de comida que salpican al calentar alimentos (sobre todo cuando no se tapan) en el microondas se adhieren a las paredes internas.

Si estos no se retiran, se convierten en fuente de nutrientes para bacterias ambientales que pueden proliferar con facilidad, especialmente si hay humedad.

Teniendo esto en cuenta, la especialista recomienda:

Usa agua y jabón para trastes

Limpia al final del día con un estropajo limpio, sin restos de comida

Frota el interior, el plato y la parte interna de la puerta

Seca completamente con un trapo o toallas de cocina

Deja ventilar unos minutos antes de cerrarlo

Aunque no exista una regla general sobre el tiempo, la UNAM sugiere hacerlo diariamente si el uso es constante. Además, limpiar inmediatamente después de un derrame evitará manchas difíciles y malos olores.

