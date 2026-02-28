TVS lanza la iQube en México, su primera motoneta eléctrica con hasta 100 km de autonomía

GENERANDO AUDIO...

La nueva iQube eléctrica de TVS. Foto: A. Flores / Uno TV

La firma originaria de la India, TVS Motor Company, dio el paso hacia la electrificación en México con el lanzamiento oficial de la iQube, su primera motoneta eléctrica en el país.

La apuesta no solo marca la entrada de la marca al segmento cero emisiones, sino que también proyecta una meta clara, la de conquistar al menos el 10% de un mercado estimado en 2 mil 500 unidades anuales.

El modelo tendrá un precio de 82 mil 990 pesos, con IVA y cargador incluidos, además de garantía de 24 meses. En su primera etapa estará disponible en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a través de distribuidores seleccionados.

Durante la presentación, Erick González Cantú, director general de TVS Motor México, aseguró que el lanzamiento representa “una transición hacia la movilidad eléctrica urbana en el país”, respaldada por cinco pilares estratégicos: movilidad sostenible, posicionamiento de marca, crecimiento de mercado, innovación enfocada en el cliente y desarrollo de alianzas.

Autonomía real y tecnología conectada

La iQube ofrece hasta 100 kilómetros de autonomía en modo Eco y 75 km en modo Power, con una velocidad nominal de 78 km/h, aunque en pruebas puede alcanzar hasta 84 km/h. Incorpora tres modos de manejo (Eco, Power y reversa para estacionamiento), freno regenerativo y un sistema de conectividad vía aplicación móvil gratuita.

El sistema tecnológico integra tres módulos electrónicos principales, controlador del motor, cerebro central del vehículo y sistema de gestión de baterías, que permiten monitoreo en tiempo real.

Uno de los elementos técnicos destacados es su batería con sistema de regulación térmica mediante gel, diseñado para reducir la degradación química por temperatura y extender su vida útil hasta entre 2 mil 500 y 3 mil ciclos, según la marca, esto podría traducirse en entre 8 y 12 años de uso en condiciones normales.

En cuanto a mantenimiento, la empresa estima que el costo puede ser entre 55% y 60% menor frente a una motoneta de combustión, mientras que el costo operativo por energía podría representar hasta 80% menos frente al uso de gasolina.

Seguridad en una ciudad que cambia

Más allá de la autonomía, la seguridad urbana fue uno de los ejes del lanzamiento, la iQube incorpora freno de disco delantero, llantas sin cámara, indicador de soporte lateral y un elemento poco común, sonido activo en las direccionales.

En entrevista para Unotv.com, Erick González Cantú explicó que esta función responde a un reto propio de los vehículos eléctricos.

“Al no generar ruido de combustión, peatones y automovilistas pueden no percibir que la moto se aproxima. Por eso, cuando accionas las direccionales se emite un sonido audible, incluso con casco”, detalló.

El directivo reconoció que el verdadero reto está en la cultura vial.

“Hace 15 años solo convivían motocicletas y autos. Hoy compartimos espacio con bicicletas, scooters eléctricos, patines y más. La convivencia es mayor y necesitamos adaptarnos”, señaló durante la entrevista.

Regulación: una oportunidad en construcción

El crecimiento de la movilidad eléctrica también abre preguntas sobre regulación, en México, el marco legal aún evoluciona y puede variar según el estado.

González Cantú consideró que el contexto regulatorio puede convertirse en un incentivo.

“Conforme más clientes adopten la movilidad eléctrica, los gobiernos ampliarán beneficios y generarán incentivos. Es algo que debemos poner a favor de nuestros usuarios”, afirmó.

Actualmente, los requisitos para emplacamiento y registro siguen siendo los ordinarios, aunque la marca anticipa que podrían surgir estímulos adicionales en el mediano plazo.

También se abordó el tema del reciclaje de baterías, la compañía señaló que trabaja en esquemas de disposición responsable y en modelos de segunda vida para almacenamiento energético una vez que concluye su uso en la motocicleta.

Mercado pequeño, pero con potencial

Aunque el segmento aún es reducido, TVS ve oportunidad, de acuerdo con estimaciones compartidas durante el evento, el mercado total de scooters eléctricos, incluyendo bicicletas eléctricas, ronda las 2 mil 500 unidades anuales en México.

Cantú confirmó que la meta es alcanzar alrededor de 250 unidades en el primer año. “Queremos participar con el 10% del mercado en esta primera etapa”, explicó.

La estrategia incluye alianzas financieras con opciones desde cero interés hasta plazos de 60 meses, y la expectativa es que alrededor del 65% de las ventas se realicen mediante financiamiento.

Un cambio gradual, no inmediato

Sobre el futuro de la movilidad urbana, el directivo fue cauteloso, considera que la electrificación no desplazará de inmediato a los motores de combustión.

“En tres años estaremos en una fase de adaptación. El cambio más radical lo veremos entre cinco y diez años. Ambos sistemas van a coexistir por mucho tiempo”, destacó.

El mensaje para los consumidores indecisos es simple, experimentar el producto. “Que se atrevan a probarla. Cuando entiendes el ahorro en combustible y mantenimiento, el beneficio es claro”, concluyó.

Con la iQube, TVS inicia formalmente su camino eléctrico en México, en un contexto donde la congestión, la contaminación y el costo del transporte están empujando nuevas alternativas de movilidad urbana.

