3 intentos para registro de celular en el Padrón de Telefonía Móvil. Foto: Getty

El registro del celular en el Padrón de Telefonía Móvil es un trámite obligatorio a nivel nacional, pero existe un número límite de intentos para realizarlo, según el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su Artículo 24, Artículo VI.

Según el documento cada persona tiene hasta tres intentos para el registro de su línea de celular.

“Permitir hasta tres intentos para realizar la Vinculación de una misma Línea Telefónica Móvil”. Diario Oficial de la Federación

En caso de rechazo, ahí mismo se remarcó, no se tendrá como realizada la vinculación y se enviará una notificación al Titular o Usuario en la que se le invite a ponerse en contacto a través de los Sistemas de Atención, para que se les informe el mecanismo para iniciar un nuevo proceso de vinculación.

El número de intentos para el registro de la línea de celular en el Padrón de Telefonía Móvil fue mencionado en el acuerdo que el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó y donde emitió los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles.

¿Qué se requiere para registrar una línea en 2026?

El trámite se realizará directamente con la compañía telefónica. Los documentos que se solicitarán dependerán de si la línea está a nombre de una persona o de una empresa.

Para personas físicas:

Credencial para votar o pasaporte, en el caso de personas extranjeras

CURP

Para personas morales (empresas):

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Los datos quedarán resguardados por las compañías telefónicas, bajo las reglas de protección de datos personales vigentes.

Desde su entrada en vigor, cada usuario tendrá 120 días para registrar su número y vincularlo con su CURP, o con pasaporte en el caso de personas extranjeras. La medida marcará el inicio de un nuevo esquema de identificación de usuarios móviles en México.

Registro obligatorio de líneas celulares desde enero de 2026

La medida busca eliminar el anonimato en los chips y líneas móviles, una práctica que, de acuerdo con autoridades, ha facilitado delitos como extorsiones y fraudes telefónicos.

Aunque al momento no se contemplan multas económicas, las empresas de telefonía sí estarán facultadas para bloquear temporalmente aquellas líneas que no queden asociadas a una identidad válida. El número no se cancela, pero no podrá usarse hasta que el usuario complete el trámite correspondiente.

¿Por qué podrían suspender tu línea de celular?

Al no realizar la vinculación obligatoria, el usuario pierde el acceso al servicio, ya que las compañías deberán cumplir con la regulación aprobada por la CRT y mantener identificadas todas las líneas activas en el país.

