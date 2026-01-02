GENERANDO AUDIO...

Réplicas tras el sismo de 6.5 de este viernes 2 de enero | Foto: Getty Images

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) anunció que se registraron 420 réplicas a tan solo cuatro horas del sismo de 6.5 grados en la escala de Richter que despertó a los habitantes de la Ciudad de México y se originó en San Marcos, Guerrero.

Estos eventos, de menor intensidad al terremoto principal, pueden durar por meses en la zona cercana al evento central; sin embargo, tienden a disminuir eventualmente, de acuerdo con las autoridades mexicanas.

¿Qué son las réplicas de un sismo?

Las réplicas sísmicas son movimientos telúricos que ocurren después de un terremoto principal en la misma zona, según el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

En general, las réplicas son más débiles que el sismo principal, ya que el primer evento libera la mayor parte de la energía acumulada en la falla geológica.

Dichos sismos menores son más frecuentes justo después del evento principal y tienden a disminuir en número con el tiempo, aunque pueden prolongarse por días, semanas o incluso meses.

Estos movimientos generalmente ocurren cerca del epicentro del sismo principal, pero pueden afectar una región amplia dependiendo del tipo de falla.

¿Por qué ocurren las réplicas?

Las réplicas se producen debido a los ajustes en la corteza terrestre tras la liberación inicial de energía del sismo principal, de acuerdo con el propio SASMEX.

“Los materiales en la falla continúan deslizándose y acomodándose, generando nuevos eventos sísmicos de menor magnitud en la mayoría de los casos”. SASMEX

Por otro lado, cuando ocurre un sismo de gran magnitud, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura están sujetas a un reacomodo, generando las réplicas, añadió el Servicio Sismológico Nacional.

¿Son peligrosas las réplicas de un terremoto?

Las réplicas sísmicas pueden ser tan peligrosas como el sismo principal, de acuerdo con el SASMEX.

“Aunque son más débiles que el evento principal, las réplicas pueden causar daños significativos, especialmente en estructuras ya debilitadas por el primer sismo”. SASMEX

La percepción de la intensidad de una réplica puede variar debido a diferentes factores, como:

La cercanía del epicentro

La profundidad del evento

Las condiciones geológicas locales

Fuente: SASMEX

En algunos casos, una réplica puede sentirse más fuerte si ocurre más cerca de la superficie o si afecta áreas previamente no afectadas.

El temblor de este 2 de enero ha tenido cientos de réplicas

Con corte a las 12:00 horas de este viernes 2 de enero, el SSN registró 420 réplicas del sismo ocurrido en San Marcos, Guerrero; la más grande fue de magnitud 4.2.

De manera preliminar, se dio a conocer que el temblor fue de magnitud 6.5. Y aunque los terremotos de gran magnitud suelen presentar réplicas prolongadas, su intensidad no conllevaría este fenómeno, según la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés).

“Con raras excepciones, todos los terremotos de magnitud 7 a magnitud 9 tienen una colección de réplicas de menor magnitud que pueden ocurrir durante semanas, años o incluso siglos después del sismo principal”. NSF

Foto: Getty Images.

Otros ejemplos de sismos fuertes con réplicas en México

En México el 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la región central de México, afectando gravemente a la Ciudad de México, Puebla, Morelos y estados vecinos, según el SASMEX.

Este sismo principal fue causado por una falla de tipo intraplaca. Tras el evento, se registraron más de 30 réplicas en las primeras horas y días, siendo la más intensa de magnitud 6.1, ocurrida el 23 de septiembre.

Otro ejemplo reciente, retomado por el SASMEX, ocurrió el 23 de junio de 2020, cuando un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el estado de Oaxaca. Tras este evento, el SSN registró más de 5 mil réplicas en los meses siguientes.

Aunque ninguna de las réplicas superó el sismo principal, varias fueron de magnitudes superiores a 5.0, causando preocupación y evacuaciones en diversas zonas.

No obstante, las réplicas de este sismo no superaron la magnitud del evento principal, muchas de ellas se sintieron con fuerza en la Ciudad de México, causando pánico y complicando las labores de rescate y reconstrucción.

Edificios ya dañados por el terremoto inicial se vieron aún más afectados, y las réplicas contribuyeron al colapso de algunas estructuras que habían resistido inicialmente.

