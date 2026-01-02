Primera lluvia de estrellas de 2026: cuándo y cómo verla en México

GENERANDO AUDIO...

La primera lluvia de estrellas de 2026 se verá el sábado 3 de enero, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), mediante su calendario de eventos astronómicos de este año.

También conocida como lluvia de meteoros Cuadrántidas, comenzó su actividad desde el pasado 12 de diciembre y concluirá el 12 de enero de 2026, pero su pico máximo de actividad se dará el 3 de enero, con una tasa máxima observable será de 120 meteoros por hora.

¿Dónde y cómo ver la primera lluvia de estrellas de 2026 en México?

La primera lluvia de estrellas de 2026 será una de las más intensas del año. Sin embargo, su observación desde México se verá fuertemente afectada por el brillo de la Luna llena, lo que dificultará la detección de meteoros débiles, mencionó un comunicado de la UNAM.

En cielos despejados y oscuros, aún podrían observarse algunos meteoros por hora, especialmente:

Mirando hacia el noreste.

Con la Luna a la espalda.

Después de permitir que los ojos se adapten a la oscuridad.

¿Qué es la lluvia de estrellas Cuadrántidas?

Las Cuadrántidas se caracterizan por meteoros de velocidad media y, en ocasiones, por bólidos brillantes que dejan estelas visibles durante algunos segundos. Y es una de las tres grandes lluvias de meteoros de la Tierra. Las otras dos son las Perseidas y las Gemínidas, esto lo señaló el sitio web especializado Starwalk.

¿Dónde se ven mejor las Cuadrántidas?

El hemisferio norte es donde la lluvia de estrellas es bien observable, el clima es frío y no cómodo para “caza de estrellas fugaces”. En el hemisferio sur las Cuadrántidas son difíciles de ver porque la altitud máxima de su punto radiante en la noche es de 20° por debajo del horizonte.

¿Cuál es la fuente de las Cuadrántidas?

El origen de las Cuadrántidas fue incierto hasta 2003, cuando el astrónomo Peter Jenniskens concluyó que el cuerpo progenitor de esta lluvia de meteoros es el asteroide 2003 EH1.

A su vez, 2003 EH1 podría estar relacionado con el cometa C/1490 Y1, observado por astrónomos chinos, japoneses y coreanos hace 500 años. Si 2003 EH1 es realmente el cuerpo progenitor de las Cuadrántidas, entonces esta corriente es, junto con las Gemínidas, la segunda gran lluvia que se origina en un asteroide y no en un cometa.

¿Qué significa Cuadrántidas?

Las Cuadrántidas fueron nombradas en honor de una constelación antigua llamada Quadrans Muralis. Fue una constelación creada por el astrónomo francés Jerome Lalande en 1795. Junto con algunas otras constelaciones, Quadrans Muralis fue eliminada de la lista de las constelaciones modernas en 1922.

Todas las lluvias de estrellas fueron nombradas en honor a una constelación en la que se ubica su punto radiante. Pero las Cuadrántidas parecen ser la excepción, porque su punto radiante se encuentra en la constelación de Boyero, cerca del asterismo el Carro en la constelación de Osa Mayor.

