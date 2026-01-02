¿Por qué tiembla tanto en Guerrero? Sismos lentos podrían estar detrás de terremotos

GENERANDO AUDIO...

Mapa muestra los sismos registrados en la costa mexicana a lo largo el tiempo. UNAM

Guerrero es una zona altamente sísmica, pero existe una pequeña zona donde ningún temblor se ha originado ahí desde 1911. Los especialistas la conocen como “la brecha de Guerrero”, una región en donde podrían tener lugar los llamados sismos lentos, que a su vez podrían incidir en la corteza y “disparar un terremoto“, destacaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Shri Krishna Singh, investigador emérito del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que estos sismos lentos podrían tener relación con los temblores de mayor magnitud.

“El proceso de generación de temblores a lo largo de la costa de México se debe a la penetración de la placa tectónica de Cocos debajo de la de América del Norte, pero debe haber un movimiento lento que no produzca sismos. Se les dice silenciosos pues sólo los detectan ciertos aparatos”, destacó.

La brecha de Guerrero, la enigmática zona donde no se ha registrado un sismo en 100 años

Esta zona, que no ha registrado un sismo en poco más de 100 años, es denominada como la brecha de Guerrero, una región relacionada con los sismos lentos, una serie de movimientos que no son perceptibles para los seres humanos, pero que pueden durar meses.

“Los temblores son movimientos muy rápidos. Por ejemplo, uno de magnitud ocho puede durar 60 segundos en la fuente (epicentro), mientras que los temblores lentos tardan meses”. Shri Krishna Singh Singh, investigador del Instituto de Geofísica

Dicha región se extiende por casi 150 kilómetros, va de Acapulco a Papanoa y se ubica en el límite de las placas tectónicas de Cocos y América del Norte. Desde 1911 no ha sido epicentro de eventos mayores a magnitud siete.

El titular del Servicio Sismológico Nacional (SSN), Arturo Iglesias Mendoza, explicó que es en esta zona donde ocurren los sismos lentos.

“Algo que no se sabía a inicio de este siglo es que hay otro tipo de movimientos que no generan ondas sísmicas. A este fenómeno se le conoce como ‘sismos lentos’ o ‘silenciosos’ por ser imperceptibles para el humano”. Arturo Iglesias Mendoza, titular del Servicio Sismológico Nacional (SSN)

Mendoza destacó que estos temblores son movimientos de grandes masas de rocas que duran semanas o meses, en comparación con los sismos regulares que ocurren en segundos, y en México es muy probable que se den en la brecha de Guerrero.

Iglesias agregó que los sismos lentos no generan ondas sísmicas, por lo que no son registrados por los sismógrafos convencionales y aclaró que tampoco son riesgosos para la población.

Las señales precursoras de grandes terremotos en la brecha de Guerrero

La ocurrencia de los sismos lentos podría relacionarse, en algunos casos, con la generación de sismos regulares, dijo Iglesias Mendoza.

Pero el experto aclaró que, aunque se ha observado que antes de un sismo regular, suelen presentarse sismos lentos, en ocasiones se dan estos últimos sin la posterior ocurrencia de los primeros.

Por otra parte, un estudio publicado en la revista Science Advances, liderado por el investigador de la UNAM Víctor Manuel Cruz Atienza, logró identificar por primera vez sismos lentos bajo el mar en México, gracias a la instalación de instrumentos geofísicos en el fondo marino frente a la costa de Guerrero en 2017.

“Estos instrumentos nos han permitido descubrir los primeros dos sismos lentos bajo el mar en México”, explicó el académico.

También explicó que uno de ellos “migró desde la fosa oceánica hasta el hipocentro del terremoto de Acapulco en septiembre de 2021, provocando su ruptura”.

Y agregó que “Los instrumentos también revelaron deformaciones transitorias en la placa oceánica de Cocos, asociadas a la aceleración de su velocidad de subducción durante los meses previos a la ruptura de tres terremotos de magnitud superior a 7 en México (Huatulco 2020, Acapulco 2021 y Michoacán 2022)”.

La brecha sísmica de Guerrero es motivo de preocupación entre científicos y tomadores de decisiones por su cercanía con áreas densamente pobladas, como la Ciudad de México. Por ello, la zona cuenta con instrumentos con el objetivo de realizar un estudio y monitoreo constantes, concluyó la UNAM.

Sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero este viernes 2 de enero

Un sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este 2 de enero de 2026, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, de acuerdo el Servicio Sismológico Nacional. El movimiento ocurrió a las 07:58:15 horas, con latitud 16.70, longitud -99.49 y una profundidad de 10 kilómetros.

Tras la activación de la alerta sísmica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió de la conferencia matutina y se aplicó el protocolo de evacuación en Palacio Nacional. Posteriormente, la mandataria informó que sostuvo comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le indicó que se convocó al Consejo de Protección Civil.



En la Ciudad de México, se reportó la caída de un árbol en la calle Monrovia, entre Emiliano Zapata y Emperadores, sin reporte de personas lesionadas hasta el momento.

Autoridades federales, estatales y municipales continúan en monitoreo y revisión ante posibles afectaciones, en espera de reportes oficiales.