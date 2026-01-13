Descubren nuevo dinosaurio carnívoro en Coahuila: el Xenovenator espinosai

GENERANDO AUDIO...

Así se veía el Xenovenator espinosai.

Paleontólogos mexicanos presentaron este viernes un nuevo dinosaurio carnívoro denominado Xenovenator espinosai, una especie que vivió hace 74 millones de años y cuyos restos fueron encontrados en el sureste de Coahuila.

Los profesionales, quienes pertenecen al Museo del Desierto de Saltillo, informaron que hallaron los restos del Xenovenator espinosai en la formación rocosa del Cerro del Pueblo, un lugar donde también fueron rescatados los restos de un nuevo pariente del Tyrannosaurus rex (tiranosaurio) en 2022.

Héctor Rivera Silva, jefe de Paleontología del Museo del Desierto de Saltillo explicó que este ejemplar llegó a medir alrededor de tres metros de largo.

“Pesaba entre 150 y 200 kilos aproximadamente, y fue un cazador activo en lo que era antiguamente la formación Cerro del Pueblo”. Héctor Rivera Silva, jefe de Paleontología del Museo del Desierto de Saltillo

El hallazgo de este dinosaurio en tierras mexicanas tuvo lugar en el año 2000, cuando fueron encontrados los restos de tres distintos individuos; un endocraneo excepcionalmente preservado, y material craneal que permitió identificar una combinación única de caracteres anatómicos.

El dinosaurio descubierto en Coahuila tenía dientes en forma de sierra

El espécimen presentado revela que su género tenía un cerebro proporcionalmente grande a su tamaño corporal, sentidos desarrollados, y dientes en forma de sierra para evitar el escape de las presas.

“Como cazador, tenía muy buena vista, sus ojos estaban distribuidos hacia el frente para poder de esta manera, poder ver la presa, de manera perfecta, pero también tenía ojos muy grandes para poder manejar bien la poca luz, muy probablemente como un búho o una lechuza”, dijo Rivera.

Y agregó que este dinosaurio tenía un cráneo engrosado, “que muy probablemente estaba lleno de queratina, como las aves actuales para poder tener combate rituales o combates con otros machos”.

¿Por qué se llama Xenovenator espinosai?

El nombre Xenovenator espinosai significa “cazador extraño”, haciendo referencia a sus características inusuales. El epíteto espinosai es un homenaje al paleontólogo Luis Espinosa, director del Museo de Geología de la UNAM.

“El conocer el pasado no nos ayuda solamente a recrear un animalito tan interesante como este, sino también a reconocer los recursos naturales”, comentó Espinosa durante la presentación.

“Las condiciones del clima que existen actualmente pueden cambiar muy rápidamente”, agregó.

Con este descubrimiento, ya suman 15 géneros paleontológicos identificados en Coahuila, entre ellos el “dragón mexicano de manos largas” y el Coahuilasaurus Lipani.

La mayoría de estos especímenes fueron encontrados en la formación del Cerro del Pueblo, una zona que hace millones de años formaba parte de las costas del antiguo Mar de Tetis.