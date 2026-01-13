GENERANDO AUDIO...

Apple usará los servicios de la IA Gemini. Foto: Shutterstock | AFP

Apple y Google anunciaron una asociación que permitirá que las funciones de inteligencia artificial de próxima generación de la empresa del iPhone, incluido su asistente virtual Siri, utilicen la tecnología Gemini de Google.

El acuerdo marca un cambio relevante en la estrategia de Apple, una compañía que históricamente ha apostado por desarrollar sus propias soluciones tecnológicas.

Apple elige la IA de Google tras una evaluación interna

En un comunicado conjunto, las compañías informaron que Apple seleccionó la tecnología de IA de Google luego de una “evaluación exhaustiva”, en la que se determinó que Gemini ofrecía “la base más sólida” para los planes de inteligencia artificial del fabricante del iPhone.

La alianza resulta inusual debido a que Apple y Google han sido rivales durante años en el mercado de los teléfonos inteligentes, donde iOS y Android dominan a nivel global.

Una relación comercial que ya existía

Aunque compiten en varios frentes, ambas compañías mantienen desde hace tiempo un acuerdo millonario: Google paga a Apple miles de millones de dólares al año para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone y otros dispositivos de Apple.

Ese pacto ha sido revisado por autoridades antimonopolio en Estados Unidos. El Departamento de Justicia argumentó que ayudaba a Google a mantener su dominio en las búsquedas en línea, aunque un juez permitió que continuara vigente.

Elon Musk critica el acuerdo

El empresario Elon Musk, propietario de la firma de IA xAI, criticó la nueva alianza al considerarla anticompetitiva.

Afirmó que representa “una concentración de poder irrazonable para Google, dado que también controla Android y Chrome”.

De acuerdo con reportes de prensa, Apple también analizó acuerdos con OpenAI, Anthropic y Perplexity antes de elegir a Google.

Impacto en los mercados

Aunque no se revelaron detalles financieros del acuerdo, la noticia impulsó el valor de Alphabet, empresa matriz de Google, que superó por primera vez los 4 billones de dólares en capitalización bursátil.

Para Dan Ives, analista de Wedbush Securities, la alianza es “un momento de gran validación para Google” y “un trampolín” para que Apple acelere su estrategia de IA en los próximos meses.

Apple busca acelerar su estrategia de IA

Apple ha sido percibida como rezagada frente a competidores como Google, Microsoft y OpenAI en el desarrollo de productos con inteligencia artificial avanzada. El mes pasado, incluso, anunció la salida del responsable de su equipo de IA.

Además, la empresa retrasó el lanzamiento de una versión mejorada de Siri, que ahora promete presentar hacia finales de este año.

Apple mantendrá su propio sistema de IA

A pesar del acuerdo con Google, Apple subrayó que su sistema Apple Intelligence seguirá operando a nivel de dispositivo en iPhone y iPad, y que mantendrá sus estándares de privacidad, los cuales calificó como “líderes en la industria”.

