¡Cuidado! Carreras de Star Wars y Merlina son fraude, alerta Profeco: se anuncian en Instagram

Reportan fraude en carreras de Star Wars. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta a nivel nacional por un presunto fraude relacionado con carreras deportivas inexistentes, promovidas por una supuesta empresa llamada Mundo Runner, que ofrecía eventos con temáticas populares como Star Wars, Merlina, Shrek, entre otras en distintas ciudades del país.

De acuerdo con la dependencia, se han detectado cobros por inscripciones a carreras que no existen, por lo que llamó a la población a no confiar en este proveedor ni realizar pagos por transferencia bancaria, método utilizado en la mayoría de los casos denunciados.

Las supuestas competencias se anunciaban con distancias de 5, 10 y 15 kilómetros y fechas próximas en ciudades como Ciudad de México y Guadalajara. Sin embargo, autoridades y corredores afectados confirmaron que no había permisos, organización ni eventos programados, pese a que las inscripciones ya habían sido cobradas.

En redes sociales comenzaron a circular testimonios de personas que, tras realizar el pago, no recibieron kits ni información clara, y al llegar al lugar indicado el día del evento no encontraron ninguna carrera, lo que reforzó las sospechas de fraude.

La carrera de Star Wars estaba prevista para el sábado 10 de enero en la Ciudad de México, específicamente en Reforma, donde algunos usuarios en redes sociales denunciaron que habían llegado al lugar y no encontraron nada relacionado con el evento.

Además, se detectó que el material promocional utilizaba imágenes y videos de otros eventos reales, algunos incluso modificados, para dar apariencia de legitimidad.

En la página de Mundo Runner aparecían premios de hasta 20 mil pesos con viajes todo incluido a la Riviera Maya, todo al registrarte por 700 pesos por carrera, sin embargo las sospechas se debían a que previamente no había registro de alguna carrera organizada anteriormente.

Actualmente el perfil de Instagram de Mundo Runner está deshabilitado

Así operaba el presunto fraude

Según los reportes recopilados por Profeco, el esquema seguía un patrón:

Promoción de carreras temáticas llamativas en redes sociales.

Solicitud de inscripción mediante transferencia bancaria.

Envío de confirmaciones sin respaldo oficial.

Cancelación silenciosa o desaparición de los organizadores.

Falta total de evento el día señalado.

Señales de alerta para evitar caer en engaños

Profeco recomienda poner atención a las siguientes señales antes de inscribirse a cualquier carrera:

Organizadores sin historial comprobable.

Pago exclusivo por transferencia bancaria.

Falta de aval de autoridades deportivas o municipales.

Información incompleta sobre rutas, permisos o logística.

Uso de imágenes genéricas o de otros eventos.

¿Qué hacer si ya pagaste?

Si realizaste un pago para alguna de estas carreras, Profeco recomienda:

Guardar todos los comprobantes: transferencias, mensajes, correos y capturas de pantalla.

No compartir más datos personales o bancarios.

Presentar una queja ante Profeco, ya sea en línea o vía telefónica al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722).

Contactar a tu banco para reportar la operación como posible fraude y solicitar una aclaración.

Denunciar las cuentas en redes sociales donde se promovieron los eventos, para evitar que más personas sean afectadas.

La Profeco reiteró el llamado a verificar siempre la legitimidad de los organizadores, desconfiar de eventos sin respaldo oficial y utilizar métodos de pago seguros. Ante cualquier duda, se recomienda consultar directamente con autoridades locales o deportivas antes de realizar una inscripción.

