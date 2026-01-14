¿Cuántas líneas de celular se pueden registrar por CURP?

GENERANDO AUDIO...

Líneas celulares se deben registrar obligatoriamente. Foto:Getty Images|Cuartoscuro

El registro de líneas celulares en 2026 es obligatorio en México desde el viernes 9 de enero, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno de México, y uno de los puntos clave del nuevo padrón es que cada número telefónico debe vincularse a una persona mediante su CURP y su identificación oficial, pero ¿cuántas líneas se pueden vincular?

De acuerdo con los lineamientos oficiales, solo se podrán vincular hasta 10 líneas por persona.

Esto significa que un mismo CURP puede estar asociado como máximo a 10 números celulares, sin importar si pertenecen a la misma o a diferentes compañías telefónicas.

Este límite aplica tanto para personas físicas como para usuarios que tengan varias líneas de trabajo, familiares o dispositivos.

Esta medida busca evitar el uso de líneas telefónicas para fraudes, extorsiones y delitos, al tiempo que permite a las autoridades contar con mejores herramientas de investigación sin afectar el uso cotidiano del servicio.

Fecha límite para registrar las líneas

El plazo para realizar el registro y la vinculación es hasta el 30 de junio de 2026.

Si una línea no queda registrada antes de esa fecha, será suspendida a partir del 1 de julio de 2026.

Con una línea suspendida, el usuario solo podrá:

Realizar llamadas de emergencia

Comunicarse con servicios de atención ciudadana

Contactar al proveedor de telefonía

Recibir alertas oficiales, como avisos de sismos o inundaciones

La línea podrá recuperarse únicamente si:

El número sigue disponible

El titular acude con su proveedor

Se completa la vinculación con sus datos

Requisitos para vincular una línea telefónica

Para realizar el trámite, las compañías solicitan:

Personas físicas

Credencial para votar o pasaporte (en caso de extranjeros)

o (en caso de extranjeros) CURP

Personas morales (empresas)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

El proceso puede hacerse en línea o de forma presencial, dependiendo del operador. Se recomienda verificar directamente con cada compañía.

¿Cuántos intentos hay para registrar una línea?

El Diario Oficial de la Federación (DOF), en su Artículo 24, fracción VI, establece que cada persona tiene hasta tres intentos para realizar el registro de una línea.

Si el trámite es rechazado:

La vinculación no se considera realizada

El usuario recibirá una notificación

Se le indicará cómo iniciar un nuevo proceso mediante los sistemas de atención

Este límite fue definido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles.

Portal para consultar líneas registradas por CURP

A partir del 7 de febrero de 2026 estará disponible un Portal de Consulta, donde las personas podrán verificar si existe alguna línea registrada a su nombre mediante su CURP o RFC.

Esto permitirá detectar si hay números vinculados sin consentimiento del titular.

Evita fraudes: así debe hacerse el registro

Las compañías telefónicas no deben llamar para realizar el trámite de vinculación.

El registro se realiza únicamente:

En las ligas oficiales de cada operador

de cada operador En centros de atención a clientes

Una vez completado el proceso, el usuario recibe un mensaje de confirmación, pero nunca una llamada telefónica.

Protección de datos personales

Los datos personales quedarán resguardados por las compañías telefónicas, bajo las reglas vigentes de protección de datos.

Desde su entrada en vigor, cada usuario cuenta con 120 días para registrar su número y vincularlo con su CURP (o pasaporte, en el caso de extranjeros), lo que marca el inicio de un nuevo esquema de identificación de usuarios móviles en México.

