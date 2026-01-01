Descubren nuevo “hongo zombi” en Jalisco y lo bautizan en honor a Guillermo del Toro

GENERANDO AUDIO...

El “hongo zombi” fue descubierto por investigadores de la UdeG. Foto: AFP

Una especie de “hongo zombi”, descubierta por investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue dedicada a Guillermo del Toro.

Esto por el diseño de personajes del cineasta tapatío, que mezclan terror y fantasía, consideró César Ballesteros Aguirre, investigador del Instituto de Micología y descubridor de esta y de otras cinco especies de hongos en el estado.

¿Qué se sabe del “hongo zombi” dedicado a Guillermo del Toro?

Se trata de la especie bautizada como Ophiocordyceps deltoroi que, junto con las otras especies registradas, habitan en los bosques de Jalisco.

Estos hongos entomopatógenos parasitan artrópodos como insectos o arácnidos para facilitar su reproducción, destacó la UdeG. En total, se descubrieron seis especies.

¿Por qué les llaman “hongos zombis”?

César Ballesteros Aguirre informó que los hongos fueron documentados en los alrededores del Jardín Botánico Haravéri, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.

Explicó que las esporas de estos organismos infectan y penetran la cutícula de las hormigas, adquiriendo una forma parecida a la levadura y provocando cambios en el comportamiento del insecto infestado.

Posteriormente, utilizan sus mandíbulas para adherirse a sitios del bosque que en ocasiones fungen como “cementerios”, donde los cadáveres servirán como una estructura que brinde protección, nutrientes y las condiciones ideales para garantizar la reproducción de esporas.

“Son hongos que crecen directamente del cuerpo de las hormigas y se caracterizan porque producen metabolitos que modifican el comportamiento, en este caso, de ocho especies de hormigas, obligándolas a morir en la corteza y hojas de las plantas y en la base de las rocas” César Ballesteros Aguirre, investigador del Instituto de Micología

Las nuevas especies documentadas pertenecen al género Ophiocordyceps y tres de ellas obtienen su nombre científico según el tipo de hormiga que parasitan:

Ophiocordyceps camponoti-striati

Ophiocordyceps cephalotiphila

Ophiocordyceps pseudocamponoti-atricepis

Por otro lado, el nombre de la especie Ophiocordyceps haraveriensis fue dedicada al Jardín Botánico Haravéri, lugar donde fue encontrada. Mientras que la Ophiocordyceps jaliscana fue nombrada en honor al estado de Jalisco.



Finalmente, como ya mencionamos, la Ophiocordyceps deltoroi fue dedicada a Guillermo del Toro. “Es monstruosa y bella a la vez”, consideró Ballesteros Aguirre.

“Estas especies de ‘hongos zombis’ han ganado relevancia en la cultura popular por medio de los videojuegos, películas o series de televisión y enterarnos que realmente existen y que están en nuestro país resulta muy interesante” César Ballesteros Aguirre, investigador del Instituto de Micología

Este descubrimiento representa el primer registro científico en México de “hongos zombi” en hormigas, aunque el investigador refirió que ya se trabaja en documentar especies que habitan en las cercanías del Área Metropolitana de Guadalajara y otros hongos que parasitan insectos como mariposas o avispas.

Algunos hongos de este tipo tienen potencial para combatir plagas, mientras que otros pueden producir sustancias con posibles usos contra el cáncer y otras enfermedades, por lo que documentar el comportamiento de estos organismos también representa una oportunidad de beneficio para seres humanos, agregó Ballesteros Aguirre.

