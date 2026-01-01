Calendario astronómico 2026: un eclipse de Sol y el regreso de los humanos al espacio profundo

GENERANDO AUDIO...

Calendario astronómico 2026. Foto: Getty

El calendario astronómico 2026 traerá consigo un año clave para la astronomía y el espacio, con eclipses históricos y sin precedentes en más de un siglo, así como misiones decisivas a la Luna.

Se prevén avances estratégicos en la industria aeroespacial española y ambiciosas misiones lunares de la NASA, el calendario científico promete marcar un antes y un después en la observación del espacio y la exploración humana más allá de la Tierra.

Eventos destacados del calendario astronómico2026

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, un evento histórico en España

Uno de los acontecimientos más esperados será el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, considerado el más espectacular por su rareza y por la amplia extensión de territorio desde el que podrá observarse. Se trata del primer eclipse solar total visible desde España en más de 100 años, un fenómeno que atraerá la atención tanto de la comunidad científica como del público general.

El eclipse tendrá lugar durante el atardecer del miércoles 12 de agosto y cruzará la Península Ibérica de oeste a este. España se situará en el tramo final de la franja de totalidad, lo que provocará que el Sol esté muy bajo en el horizonte, un factor que añadirá espectacularidad al fenómeno, pero que también obligará a buscar ubicaciones con buena visibilidad hacia el oeste.

Ciudades privilegiadas y duración máxima del eclipse

La franja de totalidad atravesará numerosas capitales de provincia, entre ellas Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma, lo que convierte a España en uno de los mejores lugares del mundo para presenciar el eclipse. La duración máxima del oscurecimiento total será de un minuto y 40 segundos, especialmente visible en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón.

En ciudades como Madrid y Barcelona el eclipse no llegará a ser completamente total, aunque el porcentaje del disco solar cubierto superará el 90 %, incluso en áreas del suroeste peninsular. Las condiciones climatológicas propias del verano aumentan las probabilidades de cielos despejados, lo que refuerza la expectativa en torno al evento.

España y el trío de eclipses solares hasta 2028

El eclipse de 2026 será el primero de una serie excepcional de eclipses solares visibles desde España. A este fenómeno le seguirá otro eclipse total en 2027 y un eclipse anular en 2028, configurando un periodo único para la observación astronómica en el país. Este trío de eclipses sitúa a España en el centro del interés científico y turístico, así como en el calendario astronómico 2026, por su impacto significativo en divulgación, educación y astroturismo.

Miura 5, el cohete español que marcará un hito en 2026

Más allá de los fenómenos naturales, el año 2026 será clave para la industria aeroespacial española. Está previsto el primer vuelo de demostración del cohete Miura 5, desarrollado por la empresa PLD Space, desde la Guayana Francesa. Este lanzamiento representa un avance estratégico en el acceso europeo al espacio.

En noviembre, la compañía presentó la primera unidad integrada del Miura 5, el denominado modelo de calificación uno (QM1), un paso decisivo para validar los sistemas del lanzador orbital. Esta fase permitirá realizar ensayos completos de la primera y segunda etapa en condiciones reales, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su misión inaugural.

Artemis II: la NASA volverá a orbitar la Luna con astronautas

A nivel internacional, 2026 será también el año de la misión Artemis II, con la que la NASA enviará a cuatro astronautas a orbitar la Luna durante casi diez días. Se trata de un paso fundamental dentro del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar nuevamente seres humanos a la superficie lunar y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

La tripulación estará compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Será la primera misión tripulada que pruebe la nave Orión en el espacio profundo. Durante el viaje, los astronautas realizarán observaciones científicas, incluidas imágenes y análisis de la cara oculta de la Luna, con el fin de comprender mejor su historia geológica.

SpainSat NG I y II, el proyecto espacial más ambicioso de España

En el ámbito de las telecomunicaciones espaciales, la primavera de 2026 marcará la entrada en servicio conjunto de los satélites SpainSat NG I y NG II, gestionados por Hisdesat. Estos satélites proporcionarán comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, a la Comisión Europea en el marco del programa GOVSATCOM, a la OTAN y a Gobiernos aliados.

Con el lanzamiento del SpainSat NG II en octubre de 2025, España completó la constelación del programa Spainsat NG, considerado el proyecto espacial más ambicioso de su historia por su complejidad tecnológica y el alto grado de participación de la industria nacional.

Pablo Álvarez, el astronauta español que mira al futuro

Por último, el calendario astronómico 2026 podría marcar un momento clave para el astronauta español Pablo Álvarez, quien ya completó su formación básica en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia. Aunque aún no tiene misión asignada, la Agencia Espacial Europea prevé que vuele a la Estación Espacial Internacional antes de 2030.

Álvarez representa la nueva generación de astronautas europeos. Su futuro viaje al espacio consolidará la presencia de España en las misiones tripuladas y reforzará el papel del país en el panorama espacial internacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento