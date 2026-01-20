Luna de nieve 2026: fecha y hora de la Luna llena de febrero

GENERANDO AUDIO...

Luna llena de febrero 2026. Foto: Pexels

La Luna llena de febrero 2026, conocida también con luna de nive, se verá el día 1 de febrero y tendrá su mejor avistamiento al anochecer, así lo dio a conocer el sitio especializado en aplicaciones astronómicas Star Walk.

El mismo portal web recordó que no se necesita saber el tiempo exacto de este evento para disfrutarlo, ya que el satélite natural de la Tierra aparecerá llena en las noches alrededor del 1 de febrero.

Podría bastar alejarse un poco de la contaminación visual citadina para poder apreciar mejor la Luna, así como utilizar binoculares. Esta será la segunda Luna lena del año y se encontrará en la constelación de Cáncer, cerca del famoso cúmulo estelar del Pesebre.

¿Por qué se llama luna de nieve?

La Luna llena de febrero 2026, o luna de nieve, es característica del segundo mes del año y es precisamente el mes de mayores nevadas en Norteamérica, por lo que las tribus nativas americanas se referían a esta Luna, como la luna de nieve. Algunas tribus también la llamaban la luna del hambre porque era difícil cazar en condiciones climáticas adversas.

Nombres alternativos para la luna llena de febrero

Distintas culturas dieron a la luna llena de febrero nombres diferentes. Estos son algunos de ellos:

Chinos : luna en ciernes

: luna en ciernes Celtas : luna de hielo

: luna de hielo Creek : luna de águila

: luna de águila Cheroqui : luna de hueso

: luna de hueso Hemisferio Sur: luna de grano, luna de cebada, luna roja, luna de perro

Significado espiritual de la luna de nieve

La luna de nieve ilumina el cielo en pleno invierno en el hemisferio norte, cuando las noches son largas y reina el silencio. Muchos la consideran un tiempo para descansar, reflexionar y mirar hacia dentro.

Su luz sobre los campos nevados recuerda que incluso en calma, la vida se prepara para el cambio. También se asocia con paciencia, introspección y nuevos comienzos suaves.

Aunque estas ideas no son ciencia, sino tradiciones e imaginación, destaca en su comunicado Star Walk. Se puede pensar en la luna de nieve como una invitación a detenerse, respirar y disfrutar la tranquila belleza del invierno.

La siguiente luna de nieve será el 20 de febrero de 2027.

Nombres de las Lunas llenas restantes en 2026

Luna llena de enero : Luna del Lobo, superluna

: Luna del Lobo, superluna Luna llena de febrero : Luna de Nieve

: Luna de Nieve Luna llena de marzo : Luna del Gusano, Luna de Sangre

: Luna del Gusano, Luna de Sangre Luna llena de abril : Luna Rosa

: Luna Rosa 1.ª Luna llena de mayo : Luna de las Flores, microluna

: Luna de las Flores, microluna 2.ª Luna llena de mayo : Luna Azul, microluna

: Luna Azul, microluna Luna llena de junio : Luna de Fresa, microluna

: Luna de Fresa, microluna Luna llena de julio : Luna del Ciervo

: Luna del Ciervo Luna llena de agosto : Luna del Esturión

: Luna del Esturión Luna llena de septiembre : Luna de la Cosecha

: Luna de la Cosecha Luna llena de octubre : Luna del Cazador

: Luna del Cazador Luna llena de noviembre : Luna del Castor, superluna

: Luna del Castor, superluna Luna llena de diciembre: Luna Fría, superluna, Luna de Nochebuena

