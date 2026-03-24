El mapa de Google con el que puedes ver los sitios afectados por derrames petroleros en Veracruz y Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Checa los derrames petroleros de México en Google Maps | Foto: Google

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México creó un mapa en la plataforma de Google Maps en el que se pueden ver los sitios afectados por los derrames petroleros en Veracruz y Tabasco que comenzaron el pasado 1 de marzo, según la organización ecologista GreenPeace México.

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha confirmado a los responsables de dicho fenómeno; sin embargo, las comunidades y colectivos afectados se han reunido para crear este mapa en el que se informa sobre la situación del derrame y las necesidades comunitarias.

Conoce el mapa de derrames petroleros en Veracruz y Tabasco

El mapa, llamado “Sitios afectados-Derrame de Petróleo Veracruz-Tabasco 2026” creado el lunes 23 de marzo, incluye reportes ciudadanos de sitios como playas, lagunas y espacios marítimos donde se han observado residuos de petróleo desde el martes 3 marzo de 2026.

Los datos proporcionados en la herramienta de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México incluyen:

Sitio observado

Municipio

Estado

Acciones de limpieza Sin atención Limpieza comunitaria Limpieza por PEMEX

Fecha del reporte ciudadano

Fuente: Sitios afectados-Derrame de Petróleo Veracruz-Tabasco 2026

Cabe destacar que se trata de un mapa creado con reportes ciudadanos, que especifican si el sitio no ha tenido atención de las autoridades, si ya tuvo trabajos de limpieza por la comunidad o las autoridades y si Pemex intervino para reparar el daño.

Asimismo, los denunciantes pueden reportar si avistaron animales afectados, incluyendo tortugas marinas, delfines, pelícanos, manatíes o manglares.

Con corte a las 13:45 horas del martes, hay más de setenta reportes ciudadanos por derrames petroleros, así como afectaciones a flora y fauna.

Al ingresar a los reportes, se muestra el nombre del sitio afectado, además de una descripción del fenómeno con imágenes y publicaciones que legitiman el reporte.

¿Cómo ingresar reportes de derrames petroleros?

Los usuarios pueden sumar sus propios reportes, registrándolos en el formulario “Reportes ciudadanos: Sitios afectados por derrame Tabasco-Veracruz Marzo 2026“.

Para ingresar una entrada por derrames petroleros en el mapa, los afectados deben seguir una serie de pasos:

Ingresa al formulario de Google dando clic aquí

Presiona el botón de “Siguiente”

Ingresa tu nombre (Opcional)

Escribe tu número de teléfono de contacto o correo electrónico (Opcional)

Precisa cómo te enteraste del mapa y el formulario

Completa los datos del sitio o la especie (flora o fauna) impactada que hayas observado: Sitio afectado Flora o fauna afectada

Introduce el nombre del sitio (playa, laguna u otro) donde se observaron afectaciones

Señala el municipio donde se registraron las afectaciones

Enfatiza si se presentó en Veracruz, Tabasco o Tamaulipas

Agrega la fecha en que se observó el sitio afectado

Describe brevemente lo que observaste, el tipo y cantidad (ej. manchas, bolas, costras), la extensión aproximada (ej. “metros, cuadras, kilómetros, millas”), afectaciones a comunidades locales.

Indica si tienes conocimiento de que se haya o se esté realizando alguna acción de limpieza: Lo desconozco Ninguna Limpieza de playa/mar por PEMEX o empresa vinculada Limpieza de playa/mar por comunidades locales Limpieza playa/ mar coordinada Gobierno-Comunidades locales Otro

Comparte la imagen del sitio afectado (Opcional, pero recomendable)

Vincula a una imagen o video de evidencia, ya sea de Facebook, Instagram o Drive

Indica si autorizas a la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México a publicar la información de tu reporte (incluyendo fotos) en el Mapa interactivo para fines de información pública

Precisa si quisieras que aparezca tu nombre o alguna fuente que señalaste en el reporte para otorgar créditos

Finaliza con algún comentario adicional

Fuente: Reportes ciudadanos: Sitios afectados por derrame Tabasco-Veracruz Marzo 2026

Cabe destacar que este no es un mapa oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex) ni de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por lo que se llama a tratar con seriedad y cautela los reportes emitidos en esta herramienta.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.